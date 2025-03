Un accident i un vehicle avariat provoquen 6 km de retencions

per Sergi Guillén

La jornada d'avui ha arrencat amb importants complicacions per a centenars de conductors a causa de dos incidents simultanis en una carretera transitada, causant llargues cues de vehicles i retards considerables. Encara que inicialment no es coneix l'abast exacte de l'afectació, les autoritats han informat poc després sobre els detalls que han desencadenat el caos viari.

Retencions quilomètriques per accident i avaria

Aquest dilluns al matí, la carretera C-17, al seu pas per Canovelles, ha estat escenari de dos incidents diferents; que han acabat generant retencions en ambdós sentits de la via. Segons fonts oficials, un dels successos va implicar un accident en direcció sud, a l'altura de l'Ametlla del Vallès. Mentre que l'altre es va tractar d'un vehicle avariat en direcció nord, a prop del municipi de Parets.

A causa de l'accident en direcció sud, registrat sobre les primeres hores del matí, s'han acumulat fins a sis quilòmetres de cues. Des de l'Ametlla del Vallès cap a Canovelles, complicant el trànsit en un horari especialment sensible, quan moltes persones es dirigeixen cap als seus llocs de treball o centres educatius.

| SEM

La situació en el sentit oposat no va ser molt millor. Un vehicle avariat a l'altura de Parets va generar una retenció cap al nord, amb cues que començaven des de Lliçà i s'estenien ràpidament. Dificultant la circulació i augmentant la frustració dels conductors atrapats enmig de l'embús.

Intervenció ràpida de les autoritats

Després dels informes inicials, equips d'emergències i manteniment viari estan actuant amb rapidesa en ambdós punts conflictius. Efectius policials, juntament amb els operaris, treballen per retirar el vehicle accidentat i resoldre l'avaria el més aviat, intentant restablir la normalitat en la circulació.

La policia de trànsit ha recomanat en tot moment extremar les precaucions, mantenir la distància de seguretat i optar per rutes alternatives per evitar la saturació total de la via afectada.

Antecedents preocupants a la C-17

Aquest tipus d'incidents no són aïllats a la carretera C-17, una via altament freqüentada que connecta importants nuclis urbans del Vallès Oriental amb la ciutat metropòlitana de Barcelona. En els últims mesos, la carretera ha protagonitzat diversos episodis similars que han generat debats sobre la necessitat de millorar les infraestructures viàries i augmentar la vigilància per prevenir futurs problemes.

Conductors habituals han manifestat en diverses ocasions la seva preocupació pel alt nivell de trànsit diari que suporta aquesta carretera. Especialment en hores punta, i reclamen solucions concretes que permetin garantir desplaçaments més segurs i fluids.

Esdeveniments com el que ha ocorregut aquest matí reaviven la discussió sobre l'eficiència i seguretat del sistema viari català. Fent evident la necessitat d'implementar millores urgents en infraestructures clau com la C-17. Aquest tipus d'episodis no només generen inconvenients quotidians, sinó que també plantegen preguntes àmplies sobre la gestió d'emergències i la planificació urbana a tota Catalunya.