Caos pel xoc de diversos vehicles a l’AP-7

per Mireia Puig

La tarda d'aquest dilluns s'ha complicat per a centenars de conductors a causa d'un aparatós accident de trànsit que ha generat un important col·lapse circulatori. El succés ha involucrat múltiples vehicles, provocant caos i llargues cues d'automòbils que intentaven transitar per aquesta concorreguda autopista.

Accident múltiple a l'AP-7

Els fets han tingut lloc al voltant de les 18:20 hores a l'AP-7, concretament a l'altura de Martorell, en direcció a Barcelona. Segons informació confirmada per Trànsit, el xoc ha afectat diversos vehicles i ha obligat a tallar dos carrils de circulació.

En les imatges difoses per càmeres de vigilància i compartides a les xarxes socials, s'aprecia la magnitud de l'incident: diversos automòbils aturats en plena autopista, vehicles d'emergència en acció, i agents policials intentant gestionar el trànsit que ràpidament va començar a acumular-se en ambdós sentits de la via.

| ACN

Consequències immediates: retencions quilomètriques

El tancament temporal dels dos carrils ha provocat ràpidament grans retencions que han convertit el tram afectat en un autèntic coll d'ampolla. Les cues de cotxes i camions atrapats a l'embús s'han estès diversos quilòmetres, generant frustració entre els conductors que buscaven alternatives per evitar la zona afectada.

Segons fonts oficials, equips d'emergència s'han desplaçat immediatament al lloc de l'accident per assistir els involucrats i avaluar possibles danys personals.

Fins al moment, no s'ha reportat informació oficial sobre víctimes mortals o la gravetat de les lesions, però la presència de diverses ambulàncies indica que podria haver-hi ferits.

Zona habitual d'incidents

Aquest tram específic de l'AP-7, especialment a prop de Martorell, és conegut per registrar accidents freqüents a causa de la densitat de trànsit, especialment en hores punta com les tardes laborables. Els conductors habituals de la zona assenyalen que els incidents solen ser causats per la velocitat inadequada, distraccions al volant i la proximitat entre vehicles.

En anteriors ocasions, les autoritats han recomanat extremar precaucions a l'hora de circular per aquesta autopista, especialment en hores d'alta afluència. Així mateix, la instal·lació de senyalització addicional i radars en punts estratègics ha estat part de les mesures per intentar reduir els accidents.

Reflexió sobre la seguretat viària

Aquest nou incident reobre el debat sobre la seguretat a les carreteres catalanes, destacant la importància de la conducció prudent i la necessitat de més vigilància per part de les autoritats per prevenir accidents que es podrien evitar.

| ACN

Mentrestant, les autoritats de Trànsit continuen treballant intensament per restablir la circulació a l'AP-7 i recomanen rutes alternatives per minimitzar les afectacions al trànsit rodat.

La situació s'hauria de normalitzar en les pròximes hores, però s'espera que l'impacte en la circulació perduri encara un temps considerable mentre els serveis d'emergència conclouen les tasques de rescat i desbrossament de la via.