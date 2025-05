Matinada intensa per als Bombers, 3 incendis: Hi ha 2 ferits

No cada dia els serveis d'emergències afronten una cadena d'incidents que posen a prova la seva capacitat de reacció. En una nit marcada per l'alerta i el desplegament ininterromput, els bombers han tornat a demostrar la seva entrega davant de situacions crítiques que, encara que no estiguin relacionades entre si, comparteixen un denominador comú: el risc per a la seguretat de veïns i vianants. Les actuacions de l'última matinada reflecteixen la importància de la ràpida intervenció i la coordinació entre equips d'emergència.

Una intervenció urgent per incendi en un local comercial

La nit va començar amb l'avís d'un incendi en un local comercial dedicat a la llenceria i la roba per a la llar. L'alarma es va activar poc després de les deu de la nit, moment en què els serveis d'emergència van rebre la trucada i van mobilitzar cinc dotacions. Segons la informació facilitada per Bombers de la Generalitat, el foc va afectar principalment el replà de l'establiment, generant una densa fumera que va obligar a una exhaustiva ventilació del local i del bloc residencial superior, també afectat pel fum.

Malgrat l'aparatositat de l'incendi, els equips de bombers van aconseguir extingir les flames i assegurar la zona sense que es registressin ferits. Aquest tipus d'incidents, encara que no deixen víctimes, solen posar en escac els residents dels edificis veïns, que veuen alterada la tranquil·litat de la nit per la presència de fum i la intervenció dels serveis d'emergència. En aquest cas, l'actuació eficaç va permetre contenir els danys materials i evitar mals majors.

| ACN

Foc en un solar: una persona ferida a Tarragona

Poc després, l'atenció dels equips d'emergència es va traslladar fins a un solar, on una petita construcció improvisada va acabar sent pastura de les flames. L'alerta, emesa també durant la nit, va mobilitzar novament els bombers que es van trobar amb una caseta cremant completament a la seva arribada. L'incendi, de ràpida propagació, va ser extingit abans que pogués afectar els blocs residencials propers, encara que va ser necessari revisar a fons la zona per descartar danys col·laterals pel fum.

L'incident va deixar una persona ferida, atesa pels serveis del SEM per cremades i inhalació de fum. Aquest tipus de successos són habituals en solars i espais desocupats, on la precarietat de les construccions i la presència de materials inflamables multipliquen el risc. La ràpida resposta va permetre evitar que la situació derivés en un escenari de major gravetat per al veïnat.

Incendi en habitatge: un matalàs cremant provoca alarma a Sabadell

La matinada no va donar treva. A primera hora, ja en la franja matinal, els bombers van rebre una nova alerta per incendi en un habitatge d'un bloc de pisos. L'origen del foc es va situar en un matalàs del tercer pis, desencadenant la intervenció urgent per evitar que les flames s'estenguessin a la resta de l'habitatge i a altres pisos de l'edifici. Un cop verificat que no hi havia ningú a l'interior de l'habitatge afectat, els bombers van procedir a l'extinció i posterior ventilació.

En aquest cas, una persona va haver de ser atesa pels equips mèdics per inhalació de fum, recordant així el perill que suposen els incendis domèstics, especialment quan es produeixen durant la nit o en les primeres hores del dia, quan la majoria dels residents encara descansen.