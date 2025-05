Caos a la B-30 després d'un accident, diversos quilòmetres de retenció

per Mireia Puig

El trànsit pot canviar la rutina de milers de persones en qüestió de minuts. No cal una gran emergència perquè es desencadeni el caos en una artèria fonamental de la xarxa viària metropolitana. De vegades, n'hi ha prou amb un contratemps inesperat perquè la paciència dels conductors es posi a prova, especialment en un dilluns de maig amb bona visibilitat i trànsit dens.

Un accident provoca importants retencions en plena tarda

La tarda del dilluns 19 de maig de 2025 quedarà marcada per a molts conductors que circulaven en direcció a Barcelona per una de les vies més transitades de l'àrea metropolitana. A mitja tarda, un accident va obligar a tallar un dels carrils, provocant ràpidament retencions que es van estendre durant diversos quilòmetres i van complicar la mobilitat al Vallès.

L'avís es va conèixer a través dels canals oficials de Trànsit, que van alertar de la situació i de l'impacte immediat en la circulació, amb cues que van arribar fins a dos quilòmetres en poc temps.

| ACN

A la imatge captada per les càmeres de trànsit, s'observa la intervenció dels serveis d'emergència i la presència d'un camió aturat, mentre els vehicles comencen a acumular-se en els carrils restants.

Una furgoneta d'assistència i cons taronges delimitant el carril tallat mostren la rapidesa amb què es van activar els protocols de seguretat per evitar majors riscos i garantir l'atenció als possibles afectats. Les imatges no deixen lloc a dubtes sobre la magnitud de les retencions i l'efecte dòmino que pot generar qualsevol incident en una infraestructura clau com la B-30.

La B-30, una via clau per a l'àrea metropolitana

La B-30 és molt més que una autovia de circumval·lació: és la columna vertebral que connecta diversos municipis del Vallès amb la capital catalana i amb els principals eixos logístics i empresarials de la regió.

Cada dia, desenes de milers de vehicles, tant particulars com professionals, la recorren en ambdós sentits, cosa que converteix qualsevol incidència en un assumpte de gran rellevància per a la mobilitat col·lectiva.

| ACN

No és la primera vegada que un accident provoca llargues cues en aquest punt estratègic. Històricament, la B-30 ha estat escenari d'episodis similars, especialment en hores punta, quan el volum de vehicles es dispara i la tolerància al mínim contratemps es redueix dràsticament.

El tram afectat aquesta vegada, pròxim a una de les principals sortides cap a Barcelona, suma complexitat en tractar-se d'una zona amb alta densitat de trànsit i accés directe a altres vies importants com l'AP-7.