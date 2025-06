Nit complicada per als Bombers, 3 incidents importants: incendis i rescats

per Iker Silvosa

Una nit marcada per la intensitat de les emergències ha posat a prova la resposta ràpida i la coordinació dels Bombers de la Generalitat. Tres actuacions gairebé simultànies van obligar a mobilitzar recursos en diferents punts del territori, des de zones urbanes fins a entorns de muntanya, deixant clar que el risc no té horari fix. Ni localització.

Foc en un segon pis: intervenció a Tarragona

A última hora de dilluns, poc abans de la mitjanit, es va activar un avís per incendi en un habitatge situat al barri del Pilar, a Tarragona. L'avís, rebut a les 23:34 hores a través del 112, alertava d'un foc a l'interior d'un segon pis. Un cop al lloc, els equips d'emergència van accedir a l'immoble i van comprovar que, afortunadament, no hi havia persones a l'interior.

Les flames, segons fonts oficials, van afectar principalment una de les habitacions del pis, tot i que la resta de l'habitatge va quedar greument danyada pel fum. La intervenció ràpida dels efectius va evitar que el foc es propagués a altres zones de l'edifici, cosa que podria haver tingut conseqüències molt més greus en plena nit. No es van registrar ferits, però els danys materials van ser considerables.

| ACN

Incendi de vegetació a la Canonja

Minuts abans de l'incident a Tarragona, els Bombers també van haver de desplegar mitjans per sufocar un incendi de vegetació al municipi de la Canonja, en un solar situat a l'avinguda Manuel Carrasco i Formiguera. L'avís, rebut a les 22:54 hores, va activar la mobilització de tres dotacions que van arribar ràpidament al lloc.

Segons fonts del cos d'emergències, es van detectar dos focus diferents de foc, tots dos de mitjana intensitat. El foc va afectar aproximadament 300 metres quadrats de terreny, en una zona propera a zones residencials. Tot i que no es van produir evacuacions ni danys estructurals, l'incendi va generar preocupació entre els veïns a causa de la seva proximitat amb habitatges.

Les causes de l'incendi estan sota investigació, tot i que les altes temperatures i la sequedat del terreny podrien haver contribuït a la ràpida propagació de les flames.

Rescat d'un escalador a Montserrat

La jornada dels Bombers ja havia començat amb tensió des d'abans de les 22 h. A les 21:23 es va rebre un avís per un accident a la via d'escalada de la Gorra Marinera, al massís de Montserrat, al terme municipal de Collbató. Un escalador havia patit una caiguda i requeria assistència urgent.

Fins al lloc s'hi van desplaçar tres dotacions, dues d'elles especialitzades en rescats de muntanya (GRAE). Els efectius van accedir fins a la zona, de difícil accés, on van immobilitzar el ferit i el van evacuar amb una llitera fins al punt on esperava una ambulància del SEM. L'operació es va realitzar de nit i en condicions complexes, cosa que va posar a prova la perícia de l'equip especialitzat.

El ferit va ser traslladat posteriorment a un centre hospitalari, tot i que no han transcendit més detalls sobre el seu estat.