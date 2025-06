Tragèdia en un accident laboral: Mor un jove de 20 anys

per Iker Silvosa

El matí d'aquest dilluns va començar amb una notícia que ningú desitja donar. Un jove va perdre la vida mentre treballava en una tasca que, als ulls de qualsevol, semblava rutinària. Res feia preveure que el dia acabaria tenyit de dol per a una família i una comunitat sencera. Darrere de les xifres de sinistralitat laboral, s'amaguen històries que poques vegades s'expliquen amb el deteniment que mereixen.

L'accident en una empresa de les Borges Blanques

Segons fonts oficials dels Mossos d'Esquadra recollides per RAC1, el succés va tenir lloc al voltant de les 9:37 del matí en una empresa situada a la partida Pedreres de les Borges Blanques, a la comarca de les Garrigues. El jove, de 20 anys i veí de Sant Joan Despí (Baix Llobregat), estava treballant en la instal·lació de plaques solars a la coberta de l'edifici quan, per causes que encara s'estan investigant, va caure des d'una alçada considerable.

La caiguda va provocar ferides d'extrema gravetat. En pocs minuts, fins al lloc s'hi van desplaçar diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d'Esquadra i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van intentar reanimar-lo després d'estabilitzar-lo. Tanmateix, malgrat els esforços del personal sanitari, no es va poder fer res per salvar-li la vida i es va confirmar la seva mort al mateix lloc dels fets.

| SEM

Investigació oberta i protocol activat

Després de certificar la mort, els Mossos han comunicat el cas al Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Lleida, així com al Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat. Aquesta és la via habitual quan es produeix un accident laboral amb resultat mortal, perquè s'investigui a fons el compliment de les mesures de seguretat en l'entorn professional.

Tot i que de moment no han transcendit més detalls tècnics sobre el motiu de la caiguda, la investigació haurà de determinar si el jove comptava amb les proteccions pertinents i si es van complir tots els protocols exigits per la normativa de prevenció de riscos laborals. Les primeres diligències estan orientades a esclarir si hi va haver alguna fallada estructural o si l'accident es va deure a un error humà o tècnic.

Un nou cas que reobre el debat sobre la seguretat laboral

Cada any es registren a Catalunya centenars d'accidents laborals, alguns d'ells amb conseqüències fatals. La mort d'aquest jove de només 20 anys no és un cas aïllat: segons dades oficials, el 2024 es van comptabilitzar més de 80 víctimes mortals per accidents de treball al territori català, i les xifres no semblen millorar en el que portem de 2025.

Aquest nou succés torna a posar sobre la taula la necessitat de reforçar els controls a les empreses, especialment en sectors amb alta exposició al risc com la construcció o les instal·lacions tècniques. Les tasques en alçada, com la col·locació de plaques solars en cobertes, requereixen un equipament específic i una vigilància constant del compliment de les mesures de seguretat. N'hi ha prou amb un error mínim o una omissió per convertir una jornada laboral en una tragèdia.