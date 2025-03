Caos a la Ronda Litoral/B-10 per un accident: Gairebé 10 km de retenció

El trànsit s'ha convertit en un autèntic maldecap per als conductors a Barcelona aquest matí. El que semblava una jornada més a la ciutat ha quedat marcat per diversos successos que han provocat un gran col·lapse en una de les seves principals vies d'accés. A més d'un important sinistre múltiple a l'AP-7, s'ha generat un altre important sinistre en una altra de les carreteres principals de la capital catalana, que ha afectat milers de conductors que per allí es trobaven.

A primera hora, la Ronda Litoral/B-10 ha quedat completament tallada en direcció Llobregat a l'altura del Morrot a causa d'un accident. Inicialment, no es coneixien els detalls del sinistre, però les conseqüències han estat immediates: llargues retencions que han afectat milers de conductors que circulaven en aquesta concorreguda via.

| SEM

La congestió ha assolit proporcions preocupants, amb cues de fins a 9 quilòmetres des de Sant Adrià de Besòs, una de les majors retencions registrades en els últims temps en aquest tram. La situació ha portat les autoritats a recomanar rutes alternatives per intentar reduir la càrrega de vehicles.

Es confirmen els detalls del sinistre

Minuts després de la primera alerta, Trànsit ha actualitzat la informació, confirmant que l'accident ha involucrat un camió i dos turismes. El sinistre ha obligat a mantenir la via tancada mentre els equips d'emergència treballaven a la zona.

Les imatges del lloc mostraven un panorama caòtic: vehicles aturats durant llargs períodes de temps, agents de trànsit regulant la situació i serveis d'emergència actuant per resoldre l'incident el més aviat possible. Davant la magnitud de l'embús, s'han implementat desviaments a l'altura de la sortida 20 per intentar alleujar la congestió, encara que el trànsit seguia veient-se seriosament afectat. En total, han estat uns 25 minuts d'aturada total i fins i tot es podien apreciar conductors que han baixat dels seus vehicles per indagar què estava passant.

Reobertura de la via, però amb complicacions

Passades les 10:30 del matí, la situació ha començat a normalitzar-se amb la reobertura de la via. No obstant això, les retencions encara persistien, donat l'alt volum de vehicles atrapats en l'embús. Malgrat el restabliment de la circulació, els efectes del col·lapse seguiran notant-se en les pròximes hores.

Aquest episodi posa de manifest, una vegada més, la fragilitat de la mobilitat a Barcelona quan un accident afecta les seves artèries principals. Les autoritats han recordat la importància de la prudència al volant i han demanat paciència als conductors davant incidents d'aquest tipus que poden generar grans trastorns en la circulació.