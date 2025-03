Un altre apunyalament a Barcelona: El protagonista, un magribí amb antecedents

Un nou episodi de violència ha sacsejat recentment Barcelona. La tensió es va desfermar en plena tarda, quan vianants i veïns van ser testimonis d'un atac violent que va deixar una persona greument ferida. Però això ja no és ni novetat, ja que no és, ni de lluny, el primer incident d'aquest tipus ocorregut a la capital catalana.

Fonts com El Periódico o ElCaso, amb informació que ha pogut corroborar ACN, començaven a aclarir el que va succeir. Nombroses especulacions apuntaven a un enfrontament previ i, amb les hores, es van difondre detalls que situaven aquest succés en la mateixa línia de violència que ve preocupant les autoritats locals. Davant aquesta situació, els investigadors s'afanyen ara a recopilar evidències i testimonis per esclarir els motius que van originar l'acte brutal.

| ACN

Els fets van tenir lloc al barri de la Barceloneta, un lloc habitualment concorregut i ple de visitants. L'incident es va registrar a la tarda de dimecres, al voltant de les 18:20 hores, just quan encara transitava força gent per la zona. Les primeres trucades d'alerta van avisar els Mossos d'Esquadra i al Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) que un home jeia a terra amb ferides molt sagnants a la regió del coll i les mans.

En arribar, els equips d'emergència van trobar el ferit en un estat delicat. L'agressor, que en un primer moment va escapar després d'abalançar-se sobre la víctima i propinar-li una punyalada o tall profund, va ser localitzat poc després gràcies a la ràpida intervenció dels agents. D'acord amb la informació contrastada, el detingut és un home d'origen magrebí amb almenys un antecedent previ.

Al lloc, els investigadors van recollir proves i van prendre declaracions per determinar la relació exacta entre l'agressor i la víctima, així com els possibles motius de la disputa. Ara ha passat a disposició judicial i durant els pròxims dies coneixerem si rep algun càstig per part de la justícia barcelonina. A més, també estem pendents de l'estat de salut del ferit, que va ser traslladat a un centre hospitalari.

L'escenari de l'atac

El carrer del Doctor Aiguader, on va ocórrer l'apunyalament, es troba molt a prop de l'estació de França i roman concorregut la major part del dia per turistes i residents. L'atac va sorprendre diversos vianants, que van avisar immediatament els serveis d'emergències. Testimonis van relatar que la víctima va rebre, a més, cops previs i que l'agressor hauria utilitzat un objecte punxant per assestar-li una lesió incisiva al coll.

Aquest succés es produeix després de diverses setmanes convulses a la capital catalana, on s'han registrat diversos apunyalaments en diferents zones de la ciutat. Durant febrer, per exemple, hi va haver episodis similars al barri del Raval, així com a la Plaça de Catalunya i a la cruïlla de Diagonal amb Passeig de Gràcia. Dues persones van perdre la vida aquest any a causa d'agressions amb arma blanca, una a Ciutat Vella i una altra en un narcopis del mateix Raval.