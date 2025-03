Un accident múltiple genera el caos a l'AP-7: Quatre cotxes implicats

La jornada d'ahir va transcórrer amb relativa calma a les carreteres catalanes. No hi va haver cap accident de gran envergadura ni retencions remarcables fora de les comunes. Tanmateix, avui s'ha tornat a la caòtica normalitat: un nou sinistre, en aquesta ocasió múltiple, ha afectat de ple una de les principals vies, l'AP-7, en plena hora punta.

Quatre vehicles han provocat un accident múltiple a l'AP-7 a l'altura de la Roca del Vallès, en direcció sud/Tarragona. L'impacte va obligar a tancar dos carrils de la calçada en un horari en què el flux de vehicles sol ser especialment elevat. Aquest fet, sumat a la complexa operativa per retirar els automòbils sinistrats, va derivar en retencions que van arribar a assolir els 3,5 quilòmetres, segons l'última actualització disponible.

| ACN

El compte oficial de Trànsit a xarxes socials va informar sobre l'evolució dels esdeveniments a les 8:37 del matí, hora en què ja s'evidenciava un embús notable. En una de les seves actualitzacions, les autoritats van comunicar que l'efecte dòmino havia afectat també la C-60, una via molt transitada que connecta amb la mateixa zona i que, a causa de l'increment de vehicles buscant rutes alternatives, es va veure igualment congestionada.

La situació empitjora

Tot i que no s'han reportat ferits de gravetat de forma oficial durant els primers minuts posteriors a l'accident, les imatges aèries difoses mostren l'envergadura del succés. En una de les seves últimes actualitzacions, el Servei Català de Trànsit ha informat que les retencions s'han augmentat fins als 7,5 quilòmetres, mantenint-se els dos carrils tancats. És a dir, només n'hi ha un d'obert.

La cua comença a Llinars del Vallès i s'allarga fins a uns metres més enllà de la zona on s'ha produït el sinistre. La grua ja ha arribat fins al lloc dels fets per procedir a la retirada dels vehicles, per la qual cosa la retenció no hauria de prolongar-se gaire temps més. Així i tot, les autoritats continuen recomanant no emprendre el trajecte per aquesta calçada i en la mesura del possible buscar rutes alternatives.

Per això, és fonamental, com sempre, mantenir-se sempre informats de l'estat de les carreteres abans de començar el nostre trajecte. Trànsit té diversos serveis que ens brinden aquesta informació que pot fer-nos molt més fàcil el dia, evitant zones de congestió. Veurem com avança la situació a l'AP-7 i a la C-60 en els pròxims minuts i també estarem pendents de si els serveis fan públic l'estat de salut dels afectats.