Arriben fortes ratxes de vent: Algunes comarques en nivell d'alerta 4 sobre 6

Catalunya es prepara per a una jornada marcada per fenòmens intensos que afectaran tant les zones muntanyoses com a diversos punts del litoral. Encara que el cel pugui semblar tranquil en algunes zones, sota aquesta aparença s'amaga un escenari potencialment perillós que ha motivat l'activació del Pla VENTCAT per part de les autoritats.

Vent del nord amb força suficient per provocar danys

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'avís especial de situació meteorològica de perill entrarà en vigor a la 1:00 h de la matinada del dissabte 29 de març i es mantindrà actiu fins a la mateixa hora del diumenge. El fenomen que ha motivat aquesta alerta és un nou front que portarà amb si ratxes de vent superiors a 25 m/s —és a dir, més de 90 km/h—, amb especial incidència en el terç nord i zones del sud de Catalunya.

| Canva

El vent bufarà amb intensitat des de component nord, la qual cosa generarà un escenari complex en zones elevades del Pirineu. Allà, a més de la força del vent, s'espera la formació de torb, un fenomen en què la neu acumulada és aixecada i desplaçada violentament, reduint la visibilitat a nivells perillosos. Aquesta combinació converteix qualsevol desplaçament per carretera o a peu en alta muntanya en una situació de risc.

Comarques afectades per l'alerta taronja

L'avís meteorològic inclou un grau de perill 4 sobre 6, i segons els mapes de distribució geogràfica difosos per Meteocat, diverses comarques es troben en el nivell taronja d'alerta. Les més afectades inclouen: Pallars Sobirà, Alta Ribagorça, Vall d’Aran, Alt Urgell, Berguedà, Ripollès, Garrotxa, Osona, Solsonès i Noguera.

Al sud, també s'han activat avisos en comarques com el Priorat, Ribera d’Ebre, Terra Alta i Baix Ebre, on s'esperen ratxes igualment fortes, sobretot durant la franja de migdia a primeres hores de la nit. El pronòstic mostra una evolució del perill al llarg del dia, amb pics de major intensitat entre les 6:00 h i les 18:00 h, quan el vent tindrà un comportament més extens i generalitzat en el territori.

Risc afegit per nevades al Pirineu

De forma paral·lela, Protecció Civil ha activat també la prealerta per nevades, ja que es preveu l'acumulació de més de 20 cm de neu per sobre dels 1.000 metres en zones com la Vall d’Aran, Alta Ribagorça i Pallars Sobirà. La combinació de vent fort i neu donarà lloc a condicions meteorològiques adverses en el conjunt del Pirineu occidental i central, complicant seriosament la mobilitat.

Davant aquest escenari, les autoritats demanen extremar la precaució, sobretot en activitats a l'aire lliure, desplaçaments per carretera i zones boscoses on podrien caure branques o arbres. També es recomana revisar balcons i terrasses per evitar la caiguda d'objectes que puguin ser arrossegats pel vent.

El Servei Meteorològic de Catalunya continuarà actualitzant la informació conforme avanci l'episodi, i s'insta a la població a seguir els canals oficials i no subestimar la situació, especialment en les comarques en nivell d'alerta taronja.