Aparatós accident d'un camió a la C-25

per Iker Silvosa

La matinada ha tornat a deixar imatges d'impacte en una de les principals artèries viàries de l'interior del país. En plena foscor, un vehicle de grans dimensions ha acabat creuat al mig de la via, provocant un important ensurt per a aquells que transitaven per la zona i mobilitzant ràpidament els serveis d'emergència.

Col·lisió entre un camió i una autogrua

Segons han informat els Bombers de la Generalitat a través del seu compte oficial a X (abans Twitter), el sinistre va tenir lloc al voltant de la 1:52 de la matinada d'aquest dijous, 27 de març de 2025. L'avís alertava d'un xoc entre un camió sense càrrega i una autogrua al quilòmetre 97 de la carretera C-25, en el terme municipal de Calonge de Segarra, comarca de l'Anoia.

| SEM

L'impacte va ser prou fort com perquè ambdós vehicles quedessin fora de la seva posició original, envaint part de la calçada i obligant a tallar parcialment la circulació durant el temps que van durar les tasques d'emergència i neteja.

Els conductors van resultar il·lesos

Malgrat l'aparatositat de l'accident, els dos conductors implicats van aconseguir sortir pels seus propis mitjans de l'interior dels seus vehicles. Cap d'ells va quedar atrapat, i tampoc va ser necessari realitzar maniobres d'excarceració, la qual cosa va facilitar les tasques dels serveis d'emergències.

Fins al lloc de l'accident es van desplaçar diverses dotacions dels Bombers, així com efectius del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d'Esquadra, que es van encarregar de regular el trànsit i elaborar l'atestat corresponent per determinar les causes del sinistre.

Una via amb nombrosos antecedents

La C-25, també coneguda com Eix Transversal, és una carretera clau que connecta el centre de Catalunya d'est a oest. Al llarg dels anys, ha acumulat un historial significatiu d'accidents, especialment en trams amb corbes o amb baixa visibilitat nocturna. En aquest cas, el fet que l'accident ocorregués durant la matinada i en condicions d'escassa visibilitat podria haver estat un factor determinant.

A més, es tracta d'una via molt transitada per vehicles pesants, la qual cosa incrementa el risc d'incidents de major gravetat. Encara que no s'han produït ferits greus en aquest cas, l'accident ha tornat a posar sobre la taula la necessitat de millorar la seguretat viària en aquest tipus de trams.

Les imatges compartides pels Bombers mostren clarament l'impacte del sinistre. El camió, de grans dimensions i sense càrrega, apareix bolcat parcialment a la calçada, mentre que l'autogrua ha acabat desplaçada fora del voral. L'escena, il·luminada únicament per les llums d'emergència, reflecteix la tensió del moment viscut pels implicats i els equips de rescat.