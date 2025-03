Tragèdia a l'A-2: Un mort i tres ferits en un xoc entre una furgoneta i un turisme

per Iker Silvosa

Un greu accident ocorregut aquest dilluns al matí ha causat un important caos circulatori a l'autovia A-2, afectant nombrosos conductors i obligant a mobilitzar múltiples equips d'emergència a la província de Lleida. I, al final, s'ha corroborat la tragèdia.

L'incident ha tingut lloc aproximadament a les 7:03 hores al quilòmetre 467,9 de l'A-2, a prop del municipi d'Alcoletge, en direcció Saragossa. Segons ha informat oficialment el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre ha involucrat una furgoneta i un turisme. Per causes que encara s'estan investigant, una violenta col·lisió entre aquests dos vehicles ha provocat que la furgoneta acabés bolcant.

| SEM

L'accident ha deixat un balanç tràgic: el conductor de la furgoneta ha mort a l'acte, mentre que altres tres persones han resultat ferides de lleu. Al lloc dels fets es van desplaçar ràpidament dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Conseqüències per a la circulació

La gravetat de l'accident ha generat importants restriccions de trànsit en aquesta important via. Concretament, roman tallat un dels carrils de l'autovia A-2 en sentit Saragossa, a més d'estar restringida l'entrada des de la carretera C-13 cap a l'autovia. Aquestes restriccions han causat importants retencions i han complicat notablement la circulació en aquesta zona, especialment en hora punta.

L'impacte visual de l'accident, amb la furgoneta bolcada al mig de la carretera, ha contribuït a la congestió, provocant llargues cues de vehicles que s'han estès diversos quilòmetres durant tot el matí. Les autoritats de Trànsit recomanen utilitzar rutes alternatives i extremar la precaució.

Balanç preocupant a les carreteres catalanes

Amb aquesta nova víctima mortal, ja són 41 les persones mortes en accidents a les carreteres de Catalunya des de l'inici de l'any. Aquestes xifres posen de manifest la importància de reforçar les mesures preventives en seguretat viària i conscienciar els conductors sobre els perills de les distraccions i l'excés de velocitat.

Aquest tipus d'accidents reitera la necessitat urgent que tant conductors com autoritats reforcin les mesures de seguretat. L'A-2, en tractar-se d'una via estratègica i altament transitada, requereix una atenció constant per minimitzar els riscos.

Les autoritats recorden que mantenir la distància de seguretat, respectar els límits de velocitat i conduir amb màxima precaució, especialment en condicions adverses o en hores d'alt trànsit, pot marcar la diferència entre la vida i la mort. La tràgica pèrdua registrada aquest dilluns és un recordatori contundent d'això.