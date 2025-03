Tragèdia en un accident de vaixell en una platja catalana

per Mireia Puig

Una jornada de submarinisme va acabar en tragèdia per a un home que gaudia d'un matí tranquil amb amics en una coneguda platja catalana. El desafortunat succés ha commocionat els residents de la zona, a causa de la gravetat de l'incident ocorregut durant una activitat aparentment segura i habitual a la regió.

Un accident inesperat en plena activitat recreativa

L'incident va tenir lloc el passat dissabte al matí, concretament poc abans de les deu. Segons informen fonts oficials, un home de 77 anys practicava submarinisme acompanyat de quatre amics a la zona de Ses Ulleres, a Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà).

La víctima s'havia llençat a l'aigua amb la intenció de capturar garotes, una activitat molt comuna entre els aficionats al busseig recreatiu a Catalunya.

| @112

En circumstàncies encara sota investigació, el motor de l'embarcació en què viatjaven es va encendre accidentalment quan el submarinista es trobava a prop del casc del vaixell. Aquest desafortunat fet va fer que l'hèlix de l'embarcació impactés directament contra l'home, amputant-li de manera immediata la cama dreta a l'altura del genoll.

La ràpida intervenció que va salvar una vida

La reacció immediata dels acompanyants va ser crucial per evitar un desenllaç encara més tràgic. Els quatre amics van aconseguir rescatar ràpidament el submarinista de l'aigua, aplicant-li un torniquet per evitar una hemorràgia major i trucant urgentment al servei d'emergències 112.

Un cop estabilitzat mínimament el ferit, el grup va dirigir l'embarcació cap a la costa per facilitar l'arribada de l'assistència mèdica. Moments després, un helicòpter medicalitzat del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) va traslladar l'accidentat fins a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on roman ingressat en estat greu i amb pronòstic reservat.

| SEM

Una operació de rescat contrarellotge

Després d'estabilitzar el ferit, els esforços es van centrar a recuperar el membre amputat amb l'esperança de realitzar una intervenció quirúrgica que permeti la seva reimplantació. La unitat marítima dels Mossos d'Esquadra va iniciar immediatament una cerca exhaustiva al mar.

Finalment, i després de diverses hores d'intensa cerca, es va aconseguir localitzar l'extremitat amputada, la qual va ser traslladada amb màxima urgència al mateix centre hospitalari on el submarinista està sent atès. Fins al moment no s'han difós més detalls sobre l'èxit o fracàs de l'intent de recuperació de l'extremitat.