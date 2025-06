Caos a Rodalies: Dues incidències causen retards importants en diverses línies

per Iker Silvosa

Les primeres hores de dilluns han deixat milers d'usuaris de trens a Catalunya immersos en la incertesa i el nerviosisme. Quan el dia promet ser especialment rellevant per les celebracions previstes a tot el territori, la xarxa ferroviària ha posat a prova la paciència i la capacitat d'adaptació dels seus viatgers.

Retards a la línia R4 per les seqüeles d'un incendi

Un dels punts més conflictius del dia s'ha localitzat a la línia R4, una de les artèries principals del servei de Rodalies. Des de primera hora del matí, els trens han circulat amb importants demores, especialment en el tram comprès entre Sant Sadurní i Martorell Central. El motiu: una incidència encara no resolta a la infraestructura, conseqüència directa de l'incendi que dissabte passat va obligar a interrompre completament la circulació en aquesta zona clau.

Malgrat els esforços dels tècnics d'Adif per reparar els danys, els retards superen ara mateix els 30 minuts en alguns casos, generant afectacions en el conjunt de la línia i alterant el ritme habitual del servei. Com a mesura provisional, s'ha reduït la freqüència de trens entre Martorell Central i Vilafranca del Penedès, i tots els serveis amb origen o destinació Vilafranca han hagut d'iniciar o finalitzar el seu recorregut a Martorell Central. Aquesta situació ha obligat els usuaris a reorganitzar els seus desplaçaments i ha incrementat el malestar a les estacions més concorregudes.

| ACN

Circulació interrompuda a l'R3 després d'un atropellament a Vic

Quan la tensió ja era palpable entre els passatgers de la xarxa, una segona incidència ha provocat el col·lapse d'una altra línia estratègica: l'R3. Poc després de les 8 del matí, la circulació de trens va quedar totalment interrompuda entre Vic i Balenyà-Tona-Seva, a causa de l'atropellament d'una persona a les immediacions de l'estació de Vic. Aquest succés, registrat en una zona de via única i en un punt de pas no autoritzat, ha obligat a aturar diversos trens i a desplegar un operatiu d'emergència liderat pels Mossos d'Esquadra i equips sanitaris.

La gravetat de l'incident, sumada a les dificultats logístiques de la zona, ha motivat la posada en marxa d'un servei alternatiu per carretera entre Vic i Balenyà, tot i que amb importants demores i canvis de plans per a centenars de passatgers. Des de Rodalies i Adif s'ha fet una crida a la calma i s'ha insistit en la importància de respectar la senyalització ferroviària per evitar nous accidents en una línia especialment vulnerable pel seu traçat.

Horari especial de Rodalies per a la revetlla de Sant Joan

En aquest context tan complicat, cal recordar que Rodalies ha implementat un horari especial per facilitar els desplaçaments durant la revetlla de Sant Joan, una de les festivitats més importants del calendari català. Durant la nit del 23 al 24 de juny, s'han reforçat els serveis a les línies que connecten Barcelona amb el litoral del Garraf i la Costa Barcelona-Maresme, amb la circulació de tres trens especials addicionals per donar resposta a la gran demanda prevista.

El servei durant aquests dies garanteix un interval mínim de 30 minuts a les principals línies, i tot i que dilluns 23 de juny Rodalies funcionarà amb horari de dia festiu, mantindrà l'obertura de dia laborable. Això implica ajustos en l'oferta habitual, especialment a les línies R1, R2, R3 i R4, tot i que es mantindran les primeres i últimes circulacions per cobrir les necessitats bàsiques de mobilitat.

A la línia R2 Sud, tradicionalment saturada durant aquestes dates, circularà un tren especial dilluns 23 a les 23:36 des de l'Estació de França fins a Vilanova i la Geltrú, amb un altre servei especial a primera hora de dimarts des de Sant Vicenç de Calders a Barcelona. Per al Maresme, la línia R1 comptarà amb dos trens especials entre l'Hospitalet i Mataró, a més dels habituals reforços cap a Calella propis de l'estiu.

A tot això s'hi suma un dispositiu especial de seguretat a les estacions amb més afluència, coordinat entre els Mossos d'Esquadra i les policies locals, així com la presència de personal de seguretat en alguns dels últims i primers trens de la revetlla.