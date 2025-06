Tragèdia en un pantà: Mor un home de 20 anys

Les tardes d'estiu solen estar marcades pel desig de trobar un respir davant la calor, moltes vegades en paratges naturals que, tot i ser bells, també amaguen perills inesperats. Un dia que havia començat amb plans senzills i la promesa de diversió s'ha transformat en una notícia que estremeix tota una comarca.

Un bany que va acabar en tragèdia

La tarda d'aquest diumenge es va tenyir de dol al Segrià. Un jove de només 20 anys va perdre la vida mentre gaudia d'un bany al pantà d'Alpicat, un espai habitual d'esbarjo entre la joventut de la zona durant els mesos de més calor. El succés es va produir ahir a la tarda en un enclavament situat entre Montagut i la Cerdera, a pocs quilòmetres del terme municipal de Lleida, on el grup d'amics al qual pertanyia el jove havia decidit passar la jornada.

Testimonis de l'incident relaten que tot va passar en qüestió de minuts. El grup, aliè al perill, havia estat gaudint de la tarda a l'aigua quan, per causes que encara s'estan investigant, el jove va desaparèixer de la superfície sense que els seus amics el poguessin socórrer a temps. L'alarma no va trigar a saltar i, de seguida, es va avisar els serveis d'emergència.

Desplegament d'emergència a Alpicat

En qüestió de minuts, el pantà d'Alpicat es va omplir de la presència d'equips de rescat. Fins al lloc s'hi van desplaçar diverses unitats dels Bombers de la Generalitat, així com efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van desplegar un operatiu de cerca i rescat coordinat. La zona escollida pels joves, tot i ser freqüentada, no compta amb vigilància permanent ni senyalització específica sobre els riscos del bany.

L'actuació ràpida dels bombers va ser clau per localitzar el jove, tot i que, malauradament, només es va poder certificar la seva defunció. Segons fonts municipals consultades per l'ACN, l'accident ha commocionat profundament la comunitat local, que els darrers anys ja havia registrat algun incident menor en aquest mateix enclavament, tot i que mai d'aquesta magnitud.

Riscos ocults als espais naturals

El pantà d'Alpicat, conegut a la comarca del Segrià com un dels racons preferits per escapar de la calor, no disposa dels mateixos sistemes de seguretat que altres zones de bany regulades. L'absència de socorristes i la profunditat variable de l'aigua incrementen el risc per a aquells que, confiats per la familiaritat de l'entorn, poden veure's sorpresos per corrents, canvis bruscos de temperatura o trampes naturals sota la superfície.

Fonts municipals insisteixen en la importància d'extremar la precaució quan es gaudeix d'aquests espais. Aquest tipus de tragèdies recorden que la bellesa dels entorns naturals pot anar acompanyada de perills invisibles, sobretot quan no existeixen mesures de vigilància o informació adequada per als banyistes.

Una comunitat marcada per la pèrdua

La mort d'aquest jove al pantà d'Alpicat ha sacsejat el municipi i tota la comarca del Segrià. Les xarxes socials i grups locals no han trigat a omplir-se de missatges de suport a la família i d'incredulitat davant un accident que, per a molts, posa sobre la taula la necessitat de revisar els protocols de seguretat en aquests paratges.

Les autoritats han traslladat el seu condol i han iniciat una revisió dels fets per esclarir les circumstàncies exactes de l'accident. Mentrestant, el succés reobre el debat sobre la conveniència de regular el bany en determinades zones i sobre el paper que han de jugar tant les administracions com els propis ciutadans per evitar que un dia d'oci es converteixi en tragèdia.