Perill, incendi brutal d’un camió amb productes químics: Tallada l’AP-7

No és la primera vegada que una autopista clau s'aixeca bloquejada per un succés inesperat i potencialment perillós. Tanmateix, la matinada d'avui ha suposat un repte especialment delicat per als equips d'emergència i per a milers de conductors que confiaven en una circulació normal a primera hora del dia. Les autoritats han hagut de desplegar un ampli operatiu davant d'una situació que combina risc químic i afectacions greus al trànsit.

Els fets s'han desencadenat poc després de la mitjanit, al voltant de les 00:34 hores, quan un camió que circulava per l'AP-7 ha patit un incendi. El vehicle transportava àcid clorhídric, una substància classificada com a perillosa sota el número ONU 80-1789. La presència d'aquest material ha incrementat de manera considerable la gravetat del succés, ja que qualsevol fuita o contacte accidental pot derivar en conseqüències mediambientals i sanitàries importants.

Davant del risc, Protecció Civil ha activat de seguida el pla especial d'emergències per accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril a Catalunya, conegut com #TRANSCAT. Aquesta mesura es reserva únicament per a casos on la seguretat pública pot veure's compromesa i requereix la intervenció d'equips especialitzats.

| ACN

Retencions i desviaments a l'AP-7

L'accident ha tingut lloc en un tram especialment transitat de l'AP-7, a l'altura de Mont-roig del Camp, concretament entre els punts quilomètrics 270 i 271 en sentit sud. Com a conseqüència directa, l'autopista roman totalment tallada en aquest sentit, cosa que està provocant retencions i la reordenació de tot el trànsit pesant i lleuger que utilitza aquest eix per desplaçar-se cap al sud de Catalunya.

Per minimitzar l'impacte sobre la mobilitat, el Servei Català de Trànsit ha habilitat desviaments a l'accés 37 de Cambrils, redirigint els vehicles afectats pel tall. Les autoritats recomanen consultar de manera actualitzada les afectacions viàries a través dels canals oficials i evitar, en la mesura del possible, circular per aquesta zona mentre durin les tasques d'emergència.

Operatiu d'emergència i transvasament de la càrrega

Més enllà de l'incendi, un dels punts crítics de la intervenció ha estat la gestió de la càrrega química. L'àcid clorhídric és un compost àmpliament utilitzat a la indústria, però extremadament perillós en cas d'abocament, ja que pot provocar danys greus per inhalació o contacte. Per això, les tasques dels serveis d'emergència no s'han centrat només a extingir el foc, sinó a iniciar un delicat procés de transvasament de la càrrega a un altre vehicle.

Aquesta operació requereix un protocol especial de seguretat, amb equips protegits i control ambiental, per evitar qualsevol fuita o dispersió de la substància. Fins ara, les autoritats han confirmat que els treballs de transvasament continuen i que es mantindrà l'alerta i el tall de l'autopista fins que es pugui garantir la total seguretat de la zona.