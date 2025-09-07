Caos en otro punto de la AP-7: Coche averiado, carril cortado

La tarde de este domingo no dio tregua a los conductores que circulaban por la autopista AP-7. Mientras un grave accidente colapsaba la salida hacia Francia en la provincia de Girona, otro incidente ponía en jaque la circulación muchos kilómetros al sur.

Casi de manera simultánea, un suceso de naturaleza distinta pero con consecuencias igualmente frustrantes generaba un nuevo foco de caos. Esta vez, el problema no fue una colisión, sino una avería mecánica que resultó suficiente para paralizar el tráfico en plena operación retorno.

El Servei Català de Trànsit informaba, pocos minutos después del primer siniestro, sobre una nueva complicación en esta arteria vital. Un turismo había sufrido un fallo mecánico y quedaba detenido en medio de la calzada, obligando a cerrar el carril izquierdo. Este segundo punto conflictivo se localizó en la AP-7 a su paso por Llinars del Vallès, en la comarca del Vallès Oriental. La avería, ocurrida en sentido sur hacia Barcelona, provocó rápidamente retenciones que alcanzaron los tres kilómetros.

| @mossoscat, XCatalunya

Una 'operación retorno' convertida en pesadilla

La coincidencia de ambos incidentes dibujó un panorama desolador en la principal autopista de Cataluña. La tarde del domingo 7 de septiembre se convirtió en una auténtica pesadilla para miles de ciudadanos. En el norte, el accidente de Agullana bloqueaba el flujo hacia Europa.

Mientras tanto, en el sur, la avería en Llinars del Vallès estrangulaba el acceso al área metropolitana de Barcelona. La AP-7 quedaba así colapsada en dos de sus puntos más estratégicos, afectando a flujos de tráfico completamente diferentes.

Esta situación evidencia la tensión que soporta la infraestructura durante las jornadas de máxima afluencia. La operación retorno de un domingo por la tarde ya supone un reto para la gestión del tráfico. Si a esto se suman imprevistos, la capacidad de la vía se ve superada de inmediato.

Los conductores que regresaban a Barcelona se encontraron con un embudo inesperado, sumando retrasos y nervios a un viaje que debía ser rutinario. La simultaneidad de los problemas multiplicó el impacto global sobre la red viaria.

El efecto dominó de un simple fallo mecánico

A diferencia de un accidente, una avería puede parecer un contratiempo menor, pero sus efectos son igualmente devastadores. Cuando un vehículo se detiene en un carril rápido, obliga al resto de conductores a realizar maniobras bruscas de frenado y cambio de carril.

Esto genera un "efecto acordeón" que se propaga hacia atrás, creando una retención que crece con cada minuto que pasa. El cierre del carril izquierdo en Llinars del Vallès redujo drásticamente la capacidad de la autopista para absorber el denso tráfico dominical.

| ACN, @mossoscat, XCatalunya

Este tipo de incidentes subraya la importancia crítica del mantenimiento preventivo de los vehículos. Un fallo mecánico, que a menudo puede evitarse con revisiones periódicas, acaba teniendo una repercusión colectiva enorme.

Afecta al tiempo de miles de personas y genera situaciones de riesgo por las frenadas imprevistas que provoca. La jornada de hoy demostró que no es necesario un gran siniestro para paralizar una autopista. A veces, un simple coche detenido en el lugar y momento equivocados es suficiente para desatar el caos. La tarde confirmó la extrema fragilidad de nuestra principal arteria de comunicación.