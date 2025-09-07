5 quilòmetres de retencions a l'AP-7: accident entre un cotxe i un camió

Una tarda de diumenge, habitualment marcada pel retorn tranquil a casa, es va transformar en una llarga espera per a milers de conductors. Un aparatós accident va interrompre la fluïdesa del trànsit en una de les artèries més importants de la xarxa viària catalana.
La col·lisió, que va involucrar dos vehicles de dimensions molt diferents, va generar un important col·lapse circulatori. Aquest incident va posar a prova la paciència dels qui es dirigien cap al nord, convertint un viatge rutinari en una odissea inesperada.
El succés va tenir lloc durant la tarda d'aquest diumenge 7 de setembre. Segons la informació proporcionada pel Servei Català de Trànsit, un turisme i un camió van col·lidir per causes que encara s'investiguen.
L'impacte va obligar a tallar un dels carrils de circulació, cosa que va provocar un efecte dòmino immediat en una via ja per si mateixa congestionada. Les autoritats de trànsit van confirmar ràpidament la magnitud del problema, que afectava un tram molt sensible de l'autopista.
Un punt negre a la ruta cap a la Catalunya Nord
L'escenari d'aquest aparatós accident va ser l'autopista AP-7, un eix vertebrador per al transport nacional i internacional. Concretament, el sinistre es va produir a les proximitats del punt quilomètric 8, a l'altura del terme municipal d'Agullana, a la província de Girona.
El xoc va tenir lloc en sentit nord, en direcció a la Jonquera. Aquesta ubicació és estratègica i especialment delicada durant les operacions de cap de setmana.
Com a conseqüència directa del tall de carril, es van formar retencions que van arribar als cinc quilòmetres de longitud. Les cues de vehicles s'estenien fins a l'altura de Capmany, afectant milers d'usuaris que tornaven dels seus destins de cap de setmana.
El trànsit pesat i els turismes que es dirigien cap a Europa van quedar atrapats en un dens embús. La imatge, captada per les càmeres de la Direcció General de Trànsit, mostrava una llarga serp de vehicles avançant amb extrema lentitud.
L'AP-7: un corredor vital sota pressió constant
L'autopista AP-7 no és una carretera qualsevol; és el principal corredor mediterrani que connecta la península Ibèrica amb la resta del continent. El seu tram nord, especialment a la província de Girona, suporta una densitat de trànsit molt elevada.
Per aquesta via circulen diàriament milers de camions que transporten mercaderies, juntament amb un flux constant de turistes i treballadors. Aquesta combinació converteix qualsevol incident en un problema de gran magnitud.
Els accidents que involucren vehicles pesants, com el que ha tingut lloc aquesta tarda, solen tenir conseqüències més greus per a la circulació. La retirada d'un camió sinistrat és una operació complexa que requereix maquinària especialitzada i temps.
Mentrestant, el trànsit ha de ser desviat o contingut, generant un impacte econòmic i social considerable. La dependència d'aquesta única via principal evidencia la vulnerabilitat de la xarxa de transports en punts fronterers clau com el de la Jonquera.