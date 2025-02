Caos màxim en tres de les principals vies de Barcelona: Una d'elles, tallada

El matí a Barcelona ha començat amb importants complicacions en la circulació, afectant tres de les seves principals artèries viàries: la C-31, la Ronda Litoral i l'A-2. Els conductors que transitaven per aquestes vies han hagut d'enfrontar-se a talls, retencions i trànsit lent a causa d'una sèrie d'incidents que han generat un autèntic caos en la mobilitat de la ciutat i els seus voltants.

Accident a la C-31C obliga a un tall total

Un dels punts més crítics de la jornada ha estat la C-31C a l'altura del Prat de Llobregat, on un accident ha obligat a tancar completament la via en el seu enllaç amb la C-31. Aquest succés no només ha afectat els vehicles que circulaven per la C-31C, sinó que ha provocat importants retencions a la C-32, especialment des de Viladecans. Les autoritats han instat els conductors a buscar rutes alternatives mentre treballen per restablir la normalitat a la zona.

| ACN

Ronda Litoral: Un carril tallat i llargues retencions

Un altre punt conflictiu ha estat la Ronda Litoral a l'altura del Morrot, on un accident ha obligat a tancar un carril en sentit Llobregat. La situació ha generat retencions que s'estenen des de la zona del Fòrum i ha provocat cues fins i tot en sentit contrari, a causa del que s'anomena "efecte miró" des de la Zona Franca. La congestió en aquesta via ha afectat tant vehicles particulars com el transport de mercaderies que circula per aquesta artèria clau per a la mobilitat a la ciutat.

Complicacions a l'A-2 per un vehicle avariat

Per la seva banda, a l'A-2, un vehicle avariat a Castellolí ha reduït la circulació a un sol carril en sentit Barcelona. Aquesta situació ha generat trànsit lent i demores en una de les vies més importants per a la connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona i l'interior del territori. Tot i que l'incident no ha implicat accidents, el seu impacte en la mobilitat ha estat significatiu a causa de la reducció de la capacitat de la via.

Pendents de l'evolució del trànsit i de l'estat dels implicats

Les autoritats estan treballant en la resolució d'aquests incidents, però la congestió continua afectant milers de conductors. En aquests moments, s'espera l'evolució del trànsit i, sobretot, informació sobre l'estat de les persones involucrades en els accidents.

Mentrestant, els serveis d'emergència i els operatius de trànsit romanen a les zones afectades, tractant de minimitzar l'impacte en la circulació. Es recomana als conductors planificar els seus desplaçaments amb antelació, buscar rutes alternatives i mantenir-se atents a les actualitzacions oficials sobre la situació a les carreteres.

A més, hem de recordar que diversos punts de l'AP-7 estan afectats també per incidents de diferent índole.