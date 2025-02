Alerta a l'AP-7: Múltiples incidències afecten diversos trams

En una jornada marcada pel caos a les carreteres, l'Autopista AP-7 ha estat escenari de múltiples incidències que han complicat la circulació i generat gran preocupació entre els conductors. A primera hora del matí s'han reportat embussos quilomètrics, accidents i talls en diversos trams d'aquesta via d'alta capacitat, la qual cosa ha provocat un augment en els temps de viatge i en la tensió dels automobilistes.

Accidents, retencions i boira densa dificulten el trànsit

Un dels incidents més significatius ha ocorregut al tram de Cardedeu, on un accident ha obligat a tancar un carril en sentit nord cap a Girona. Aquest succés ha generat una important congestió amb un quilòmetre de retenció des de la zona de La Roca, dificultant el flux vehicular i augmentant la preocupació entre els conductors.

A això se sumen les retencions registrades entre La Roca i Granollers en sentit sud, la qual cosa ha complicat encara més la mobilitat a l'AP-7. La combinació d'aquests incidents ha generat demores significatives i ha provocat que nombrosos automobilistes quedin atrapats en llargues cues sense informació clara sobre l'evolució del trànsit.

Condicions climàtiques adverses agreugen la situació

Les complicacions a l'AP-7 no només es deuen a accidents i retencions, sinó també a la presència d'una densa boira que afecta la visibilitat en diversos trams. Les autoritats han advertit sobre la necessitat d'extremar la precaució a l'autopista entre Maçanet de la Selva i Sant Gregori, així com a la carretera C-17 entre Centelles i Masies de Voltregà.

Aquesta situació meteorològica ha afegit un risc addicional a la circulació, incrementant les possibilitats de nous accidents i obligant els conductors a reduir la velocitat. Davant aquest escenari, les autoritats han recomanat als viatgers planificar amb antelació els seus desplaçaments i consultar l'estat del trànsit en temps real per evitar imprevistos.

Autoritats treballen per restablir la normalitat

Davant l'allau d'incidències, les autoritats han desplegat operatius per tractar de restablir la normalitat a la via. Els serveis d'emergència han actuat en els punts crítics, atenent els afectats pels accidents i desallotjant els vehicles involucrats el més ràpid possible. Així mateix, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha emès avisos per alertar els conductors sobre les demores i ha recomanat precaució al transitar per la zona.

Les autoritats han demanat paciència als conductors i han recordat la importància de respectar les normes de circulació per evitar nous incidents. No obstant això, la magnitud de les retencions i l'acumulació de problemes han fet que la jornada sigui especialment complicada per a aquells que circulen per l'AP-7.