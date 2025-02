Espectacular incendi en una xemeneia: Els Bombers actuen amb 14 dotacions

Una intensa mobilització dels Bombers es va dur a terme a la localitat d'Altron, a Sort, després d'un incendi que es va originar en una xemeneia i que ràpidament es va estendre, generant gran preocupació entre els veïns. El foc, que va començar a la tarda del dia anterior, va requerir la intervenció de 14 dotacions per evitar la seva propagació i controlar l'emergència.

Un foc que s'expandeix ràpidament

L'incendi es va originar en el conducte de la xemeneia d'un habitatge de planta baixa i dos pisos (PB+2), afectant greument la coberta de l'immoble. Davant el risc de propagació, els bombers es van desplegar amb rapidesa, treballant des de l'exterior per evitar que les flames s'estenguessin a altres estructures properes.

| ACN

Les tasques d'extinció també es van dur a terme des de l'interior de l'habitatge, on els efectius van treballar intensament per sufocar el foc i reduir els danys. A mesura que passaven les hores, la situació es va complicar quan l'incendi va arribar a la coberta de fusta que compartien dues cases, fent necessari reforçar els esforços en la contenció.

Intensa labor dels bombers per controlar la situació

Conscients del perill que representava la propagació de les flames, els efectius van intensificar les tasques tant a la zona afectada com als voltants. Equips especialitzats van operar des de la part superior dels habitatges, mentre que altres accedien a l'interior per evitar l'avanç del foc.

Malgrat la magnitud del sinistre, no es van reportar persones ferides, cosa que va alleujar la tensió entre els residents i els serveis d'emergència. No obstant això, els danys estructurals van ser significatius, especialment a les cobertes afectades pel foc.

Incendi controlat després d'hores d'intens treball

Finalment, prop de les 21:20 hores, els bombers van aconseguir donar per controlat l'incendi. No obstant això, les tasques no van acabar aquí, ja que durant la nit van continuar amb les tasques de rematada per evitar que possibles focus revifessin el foc. Així mateix, es va dur a terme el traspàs de la custòdia de l'habitatge al propietari, qui va poder accedir novament al seu domicili després de la inspecció corresponent.

L'esdeveniment ha posat en alerta els residents de la zona sobre la importància de realitzar un manteniment adequat en els sistemes de calefacció i xemeneies, especialment en èpoques de baixes temperatures. Les autoritats recomanen extremar precaucions per evitar aquest tipus d'incidents, que poden desencadenar situacions d'alt risc.

El ràpid i coordinat accionar dels Bombers va evitar que l'incendi es propagés encara més, demostrant una vegada més l'eficàcia dels cossos d'emergència davant situacions d'alt risc. La comunitat d'Altron, tot i estar afectada per l'incident, ha destacat la labor dels equips de rescat i la seva ràpida resposta davant l'emergència.