Un camioner borratxo la fa grossa a l'A-2: Detingut

per Mireia Puig

Un nou incident viari posa sobre la taula el greu problema de l'alcohol al volant, especialment quan qui condueix és responsable de vehicles pesants. Aquesta vegada, el protagonista de la notícia és un camioner que va generar alarma entre els conductors pel seu comportament imprudent i altament perillós en una transitada autovia catalana.

Un conductor temerari en plena autovia

Els fets van tenir lloc el passat dilluns a la tarda al voltant de les 16:30, a l'A-2, una via molt freqüentada especialment en dies laborables per vehicles particulars i transport de mercaderies. Diverses trucades van alertar ràpidament els Mossos d'Esquadra sobre un camió que circulava de manera erràtica, posant en risc els altres usuaris en envair constantment el voral i no respectar les distàncies de seguretat mínimes establertes.

Immediatament, efectius de l'Àrea Regional de Trànsit es van desplaçar fins a la zona assenyalada, concretament a la comarca de l'Urgell, per localitzar el conductor sospitós. La por d'un accident greu va fer que les patrulles acceleressin la seva intervenció, ja que el vehicle pesant podia causar fàcilment un xoc múltiple o provocar una sortida de via perillosa per a altres conductors.

| ACN

Persecució de pel·lícula i detenció

Després d'un operatiu ràpid i coordinat, els agents van aconseguir trobar el camió, que en aquell moment es trobava estacionat a l'aparcament d'un restaurant de carretera a la via paral·lela N-2, a l'altura del municipi de Bellpuig. En entrar a l'establiment, els policies van comprovar com un home que coincidia perfectament amb la descripció facilitada intentava escapar per la porta del darrere del local.

La fugida va precipitar una breu persecució a peu que va acabar amb el sospitós interceptat i detingut ràpidament pels Mossos. En el moment de la seva captura, l'home, un camioner de 50 anys, presentava clars símptomes d'embriaguesa, com dificultat per mantenir-se dret, incoherència al parlar i forta olor d'alcohol.

Negativa a realitzar el control d'alcoholèmia

Quan els agents van sol·licitar al conductor que realitzés la prova d'alcoholèmia per confirmar oficialment el seu estat, aquest es va negar de manera rotunda. Donada aquesta negativa i la seva evident condició d'embriaguesa, els agents van procedir a la seva immediata detenció. Els delictes que se li imputen inclouen conducció temerària, negativa a sotmetre's al control d'alcoholèmia i circular sota els efectes de l'alcohol.

Aquest tipus de delictes s'han tornat recurrents a les carreteres catalanes i preocupen especialment quan impliquen vehicles de grans dimensions.

| ACN

Segons estadístiques recents de trànsit, aproximadament un 30% dels accidents mortals en vies ràpides estan relacionats amb la ingesta de begudes alcohòliques o substàncies estupefaents per part dels conductors.

Conseqüències judicials immediates

Després de passar la nit en dependències policials, el detingut va ser presentat aquest dimarts davant el jutge del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Cervera, qui haurà de decidir ara sobre les sancions penals aplicables en aquest cas. Aquestes podrien incloure des de la retirada immediata del permís de conduir fins a penes privatives de llibertat, especialment considerant l'alt risc generat per les seves accions.