Xoc de diversos cotxes a l'A-2: Quilòmetres de retencions

La tarda d'aquest dijous ha començat marcada per importants complicacions en la circulació a causa d'un accident múltiple que ha involucrat diversos vehicles. El succés ha tingut lloc en una de les vies més concorregudes, provocant ràpidament llargues retencions i una intensa mobilització dels serveis d'emergència.

L'accident provoca un col·lapse en la circulació

Els fets han ocorregut al voltant de les 13:00 hores a l'autopista A-2, concretament a les immediacions del terme municipal de Bell-lloc d'Urgell, en direcció cap a Lleida. Segons han informat fonts oficials del Servei Català de Trànsit (SCT), diversos vehicles s'han vist implicats en una col·lisió les causes exactes de la qual encara no s'han aclarit, tot i que les primeres hipòtesis apunten a una possible distracció o maniobra imprudent com a origen del sinistre.

| Gencat

La gravetat del xoc ha motivat el desplegament immediat de diverses unitats d'emergència, inclosos vehicles de Bombers, Mossos d'Esquadra i personal sanitari. Els equips han acudit amb rapidesa al lloc per atendre els afectats i restablir com més aviat millor la normalitat del trànsit.

Dos quilòmetres de retencions

Com a conseqüència directa de l'accident, s'han generat ràpidament retencions significatives. En poc temps, la fila de cotxes ha assolit aproximadament dos quilòmetres, afectant no només els conductors implicats sinó també centenars d'usuaris que circulaven per aquesta zona en un moment de gran afluència. El SCT ha recomanat utilitzar rutes alternatives i ha establert desviaments específics per la sortida 477, just abans d'on estan els cotxes accidentats, per minimitzar l'impacte sobre els usuaris.

La ràpida actuació dels cossos d'emergència ha facilitat l'assistència immediata als implicats i l'avaluació de l'escena de l'accident per determinar les possibles causes i responsabilitats. La presència visible d'efectius al lloc del sinistre ha permès controlar ràpidament la situació i procedir a les primeres tasques d'auxili.

Les autoritats insisteixen constantment en la importància de mantenir l'atenció a la carretera, especialment en vies ràpides com l'A-2, on la velocitat permesa incrementa el risc d'accidents greus davant qualsevol distracció.

Aquest incident posa de relleu novament la fragilitat del trànsit en certes vies d'alt trànsit a Catalunya, especialment en hores punta o moments d'elevada afluència vehicular. Situacions com la viscuda avui a l'A-2 no només afecten directament els implicats en l'accident, sinó que també tenen conseqüències indirectes importants en la resta d'usuaris, provocant retards considerables i afectant el funcionament quotidià de molts ciutadans.