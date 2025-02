Mor un lampista de 66 anys en un accident laboral

La tranquil·litat d'un habitatge en obres a Maçanet de la Selva es va veure interrompuda aquest dimarts al migdia. Cap a les 12:15 h, un home de 66 anys va patir un accident que va acabar amb la seva vida. Es tracta d'un obrer dedicat a tasques de fontaneria i electricitat, la caiguda del qual pel forat d'una escala li va resultar fatal.

Una tragèdia durant el seu torn laboral

La víctima, que realitzava treballs d'instal·lacions elèctriques, es trobava a la part superior de la casa. En un moment donat, va perdre l'equilibri o va cometre un pas en fals i va caure des d'una alçada d'entre 3 i 4 metres. L'impacte contra el terra li va provocar lesions gravíssimes, impossibles de revertir.

Els serveis d'emergències es van activar tan aviat com es va rebre l'avís del sinistre. A l'habitatge van acudir diverses patrulles de Seguretat Ciutadana i d'Investigació dels Mossos d'Esquadra, així com dotacions dels Bombers de la Generalitat. També es va desplaçar personal del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per socórrer la víctima.

| ACN

Malgrat els intents de l'equip sanitari, no va ser possible salvar la vida de l'home. El cop ocasionat per la caiguda li havia causat danys irreversibles. En qüestió de minuts, els serveis d'urgències van comprovar que no existia marge per reanimar-lo.

Aquest succés ocorre mentre es reforcen les campanyes de seguretat laboral en sectors de la construcció i la rehabilitació d'habitatges. Els qui treballen en alçades o en zones amb estructures inacabades s'exposen a uns riscos molt elevats si les mesures de protecció no es compleixen de manera estricta. No obstant això, encara s'investiguen les causes exactes que van portar a aquesta tràgica caiguda.

Per aclarir els fets, la policia catalana va revisar el lloc de la caiguda, l'estat dels passadissos i els accessos. L'objectiu és determinar si la zona estava degudament protegida i si s'aplicaven els protocols de seguretat necessaris. Només una inspecció a fons i l'atestat policial podran confirmar o descartar la presència de possibles irregularitats.

D'altra banda, l'autoritat judicial també ha estat informada. Els Mossos d'Esquadra han comunicat el cas al jutjat d'instrucció de guàrdia de Santa Coloma de Farners i al Departament d'Empresa i Treball. D'aquesta manera, s'iniciaran els procediments habituals en cas d'accidents laborals amb resultat de defunció.

| ACN

Un impactant succés que deixa la població consternada

Mentrestant, els companys de la víctima i les persones que es trobaven a l'obra es troben consternats. Les tasques de construcció s'han detingut a l'espera de la investigació i de l'informe dels tècnics en prevenció de riscos. Aquesta paralització temporal servirà per revisar si hi ha altres punts perillosos a l'immoble.

El succés recorda la importància dels arnesos, xarxes de seguretat i baranes en qualsevol reforma o edificació. Un simple descuit pot tenir conseqüències irreparables, com s'ha vist en aquesta casa de Maçanet de la Selva. Les autoritats laborals insisteixen en la necessitat de respectar els plans de prevenció i de formar adequadament el personal.

Ara, la família del lampista espera rebre un informe definitiu que aclareixi les circumstàncies de la mort. El jutjat i el Departament d'Empresa i Treball valoraran si les condicions de treball reunien les garanties suficients. Amb la vida de l'operari truncada, queda la reflexió sobre la rellevància de la seguretat en cada pas d'una obra.