Detingut: Un conductor borratxo amb ordre d'entrada a presó la fa grossa

El matí de dilluns transcorria en calma pel Moianès. A la carretera C-59, el trànsit era escàs i amb prou feines es veien cotxes circulant a primeres hores. Però de sobte, una sortida de via va alertar les autoritats, que es van desplaçar immediatament al lloc.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís al voltant de les 08.15 h, quan un conductor va sortir de la calçada al terme municipal de Castellterçol. En arribar, es van trobar amb un vehicle accidentat i sense ningú a la vista a l'interior. No obstant això, no trigarien a resoldre el misteri de la desaparició de l'ocupant.

| ACN

Pocs minuts després, els agents van divisar un home amagat entre uns matolls propers. El sospitós, que presentava clars símptomes de trobar-se sota els efectes de l'alcohol, intentava passar desapercebut. Segons van comprovar els Mossos, la seva actitud resultava molt estranya, com si busqués esquivar qualsevol control.

I, en efecte, va donar positiu

Seguint el protocol, els policies van sotmetre el conductor a la prova d'alcoholèmia. El resultat va ser contundent: 1,12 mg/l, la qual cosa superava amb escreix el límit legal permès. Amb aquesta dada, ja es veia un delicte contra la seguretat viària. Quan els Mossos van introduir les dades de l'individu en el seu sistema, van descobrir quelcom més preocupant. L'home tenia vigent una ordre de detenció i d'ingrés a presó dictada per un jutjat de Barcelona. Aquesta troballa evidenciava la gravetat de la situació i va portar a la detenció immediata del subjecte.

A mesura que els fets anaven sortint a la llum, es va confirmar que el conductor comptava amb 31 anys i diversos antecedents. Conduir en estat d'embriaguesa se sumava ara a l'ordre judicial pendent, la qual cosa complicava més el seu panorama legal. No obstant això, res d'això va dissuadir l'infractor d'intentar amagar-se darrere dels arbustos, potser amb l'esperança d'escapar de l'acció policial.

L'actuació dels Mossos va acabar amb l'individu arrestat al mateix escenari de l'accident. Abans de traslladar-lo a dependències policials, se li va informar dels seus drets i de la causa per la qual quedava detingut. Després dels tràmits pertinents, el cas va passar a disposició del jutjat competent.

L'escenari de Castellterçol es va desfermar amb el pas del matí, i el vehicle va ser retirat per no entorpir el trànsit. Per la seva banda, el conductor, ja sota custòdia, afronta diversos càrrecs. Al delicte contra la seguretat viària per excedir el màxim d'alcoholèmia, s'hi uneix l'ordre de detenció i ingrés a presó, que obliga a un compliment immediat.

El succés reforça la preocupació de les autoritats per la confluència de conductors amb antecedents penals i el consum d'alcohol al volant. Un error que posa en risc tant la pròpia vida com la de terceres persones. Des de la policia catalana, es fa una nova crida a la prudència i al respecte de les normes de trànsit.