Caos a diverses carreteres, retencions: el Gran Premi de F1 de Barcelona, el culpable

L'inici d'un dels esdeveniments més esperats de l'any ha provocat que milers de conductors s'enfrontin a un matí caòtic. L'emoció i l'expectació per un gran esdeveniment internacional s'han convertit, un any més, en el detonant de complicacions importants a les principals vies d'accés al nord de l'àrea metropolitana, amb conseqüències directes sobre la mobilitat de desenes de milers de persones que intenten arribar al seu destí o desplaçar-se per lleure.

Un divendres de retencions interminables

Aquest divendres ha començat oficialment l'acció al Gran Premi de Fórmula 1 de Barcelona, amb els entrenaments lliures com a abansala de la gran cursa de diumenge. Com cada any, l'afluència massiva d'aficionats i la coincidència amb el trànsit habitual han generat llargues cues des de primera hora del matí.

Segons els darrers informes del Servei Català de Trànsit i les imatges publicades a les seves xarxes socials, les retencions han anat augmentant progressivament al llarg del matí. A primera hora, ja es registraven cues a la C-35 entre Parets del Vallès i Granollers, on s'ha habilitat un carril doble per facilitar l'accés al circuit. A més, s'ha restringit la circulació de camions en aquest tram, desviant els vehicles pesants per evitar col·lapses més grans.

| ACN

A les 08:30, les retencions tot just arribaven a un quilòmetre a la C-17, però el panorama ha canviat dràsticament a mesura que avançava el matí. Poques hores després, es notificaven 2,5 quilòmetres de cues a la C-35 entre Parets i Granollers. La situació més crítica es vivia passat el migdia, quan les cues s'estenien fins als 9 quilòmetres entre Santa Perpètua de Mogoda i Montornès del Vallès, afectant tant l'AP-7 com altres vies d'accés al Circuit de Catalunya. Paral·lelament, la C-59 i altres carreteres de la zona també patien retencions importants.

El dispositiu especial per al Gran Premi de F1

La magnitud de l'esdeveniment ha obligat les autoritats a activar un dispositiu especial de trànsit. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en una entrevista a Catalunya Informació, ha recomanat màxima prudència i, sobretot, planificar els desplaçaments per evitar les hores de més congestió. Aquest cap de setmana, Trànsit preveu que més de 490.000 vehicles surtin de l'àrea de Barcelona entre la tarda de divendres i el migdia de dissabte, mentre que el retorn de diumenge podria implicar fins a 300.000 vehicles addicionals en circulació.

Per intentar pal·liar el caos, s'han implementat mesures extraordinàries com l'habilitació de carrils addicionals a l'AP-7 i la C-32, tant per a la sortida com per al retorn dels aficionats. L'objectiu és desviar part del trànsit habitual cap al Maresme i altres rutes alternatives, minimitzant la pressió sobre l'AP-7, especialment entre Llinars, Montornès i Vilafranca del Penedès. També s'han restringit els desplaçaments de camions durant els moments crítics del cap de setmana, tant a l'AP-7 com a la C-35.

A més, els Mossos d'Esquadra han desplegat més de 600 agents per gestionar la mobilitat i garantir la seguretat, en coordinació amb les policies locals.

Recomanacions i previsió per al cap de setmana

Les autoritats insisteixen en la importància d'evitar l'AP-7 a les hores punta, sobretot en els moments previs i posteriors a les sessions del Gran Premi. Dissabte al migdia s'espera el major pic de retencions, amb especial incidència entre Parets del Vallès i Granollers. Diumenge, la franja més complicada serà entre les 17:00 i les 19:00, coincidint amb la finalització de la cursa i la sortida massiva de vehicles del circuit.

Per facilitar el retorn, s'habilitaran carrils addicionals tant al tram nord com sud de l'AP-7, així com a la C-32 Nord, per canalitzar el trànsit cap a Barcelona i Girona. A la C-65, a Santa Cristina d’Aro, s'aplicaran mesures de control per evitar cues dins del municipi i es reforçarà la senyalització informativa per redirigir el trànsit per les rutes més fluides.

Per més inri, la coincidència del Gran Premi de Fórmula 1 amb l'inici de la temporada alta de lleure a Catalunya ha disparat la mobilitat fins a xifres rècord. Segons Lamiel, els desplaçaments de cap de setmana han crescut un 10 % respecte a anys anteriors, amb un augment important de viatges d'anada i tornada en el mateix dia, especialment els diumenges.