4 dotacions de bombers intervenen en un incendi amb diversos ferits

per Sergi Guillén

La tranquil·la localitat de Navarcles va viure moments de tensió la tarda d'ahir, quan un incendi a la cuina d'un habitatge va mobilitzar quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat. El succés es va registrar al voltant de les 16:42h, segons fonts oficials, i es va prolongar durant diverses hores fins que els serveis d'emergència van aconseguir extingir completament les flames.

La intervenció d'un nombrós equip de bombers va ser essencial per controlar ràpidament la situació. I evitar que el foc es propagués a altres estances de la casa o a immobles contigus.

Un succés que al final va acabar en només un ensurt

Tot i que l'incendi va quedar sufocat amb relativa celeritat, s'han reportat diversos ferits per inhalació de fum. Concretament, la dona de l'habitatge va resultar afectada de forma menys greu i va ser traslladada a l'hospital Althaia Manresa per ser avaluada i rebre assistència mèdica ràpida. A més, un home que també presentava uns símptomes d'intoxicació lleu pel fum va ser atès al lloc dels fets i donat d'alta in situ.

| Govern

Els Bombers van precisar que, a més de les quatre dotacions desplaçades, es va comptar amb el suport de diverses unitats del Servei d’Emergències Mèdiques. Tres ambulàncies van estar operatives a la zona, preparades per atendre possibles complicacions entre les persones afectades o els propis equips d'intervenció. La col·laboració entre ambdues institucions va ser clau per garantir una assistència ràpida i coordinada als damnificats, minimitzant així el risc que els danys poguessin anar a més.

L'operatiu desplegat va incloure tasques de ventilació de l'habitatge. Ja que el foc, en originar-se a la cuina, va generar una gran quantitat de fum que es va acumular en els diferents espais de la casa afectada. Segons van confirmar fonts dels Bombers, l'edifici compta amb una planta baixa i un primer pis.

El que va implicar realitzar una inspecció detallada de totes les habitacions per descartar focus de calor residuals. Durant aquest procés, els agents van emprar dispositius de ventilació forçada i càmeres tèrmiques per assegurar que no quedessin brases actives en zones ocultes.

Controlat gràcies a la intervenció dels Bombers

L'incendi es va declarar oficialment extingit poc després, un cop que l'habitatge va deixar de presentar risc de revifar-se. No obstant això, es va mantenir un retén de bombers i personal d'emergències per dur a terme els treballs d'avaluació i refredament de l'estructura. En paral·lel, es van revisar les instal·lacions elèctriques i de gas per descartar fuites o desperfectes que poguessin comprometre la seguretat posterior a la intervenció.

Les causes concretes de l'incendi encara no s'han determinat de forma oficial. Com sol ser habitual en aquest tipus de successos, les autoritats obriran una investigació per esclarir l'origen exacte de les flames i comprovar si existien les mesures de prevenció adequades.

Mentrestant, el veïnat continua mostrant-se commocionat davant el succés, però també agraït per la ràpida resposta dels equips d'emergència. La coordinació entre Bombers, SEM i forces policials va tornar a demostrar la seva eficàcia. Evitant majors danys humans i materials en un incendi que, per fortuna, va poder ser controlat amb rapidesa.