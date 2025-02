Caos de divendres tarda: Un accident provoca diversos quilòmetres de cua a la C-33

per Mireia Puig

La tarda de divendres sol ser sinònim de trànsit intens a les principals vies d'accés a Barcelona, especialment en aquelles que connecten amb els municipis de l'àrea metropolitana. Tanmateix, el que va començar com una jornada habitual a la carretera es va convertir en un veritable problema per a centenars de conductors que van quedar atrapats en un monumental embús a la C-33.

Un accident bloqueja un carril i desferma el col·lapse

Segons va informar el Servei Català de Trànsit, un accident ocorregut a la C-33 va obligar al tancament d'un carril en direcció a Barcelona, cosa que va provocar una acumulació de més de cinc quilòmetres de vehicles entre Montcada i Reixac i l'entrada a la ciutat. La incidència es va registrar al voltant de les 15:40 hores i, en qüestió de minuts, les retencions es van fer evidents, amb llargues files de cotxes, autobusos i camions avançant amb extrema lentitud.

Les càmeres de trànsit van captar la magnitud del col·lapse, amb imatges en què es pot observar una congestió severa, típica d'un divendres a la tarda, però agreujada pel sinistre. Fins al moment, no s'han reportat ferits, encara que l'impacte en la mobilitat ha estat considerable.

| SEM

Conductors atrapats i alternatives limitades

L'accident va arribar en un moment crític: l'inici del cap de setmana, quan milers de vehicles es dirigeixen cap a la ciutat o busquen sortir-ne. Molts conductors van quedar atrapats a l'embús sense possibilitat de prendre desviaments efectius, ja que les opcions de rutes alternatives també presentaven trànsit dens a causa del volum habitual de la jornada.

Des de Trànsit es va recomanar als automobilistes consultar l'estat de les carreteres abans d'emprendre els seus desplaçaments i, en la mesura del possible, evitar la C-33 fins que la situació es normalitzés.

| ACN

Una via amb antecedents de col·lapses

La C-33 és una de les principals artèries d'accés a Barcelona i, sovint, és escenari de llargues retencions, especialment en dies laborables i hores punta. Accidents com el d'aquesta tarda agreugen un problema recurrent en la mobilitat de la zona, generant demores que poden estendre's durant hores.

A l'espera de la retirada dels vehicles implicats, les autoritats continuen monitorant la situació per restablir la fluïdesa del trànsit el més aviat possible. Mentrestant, centenars de conductors continuen avançant lentament, intentant sortejar un inici de cap de setmana marcat per la impaciència i la frustració a la carretera.