Caos a l'A-7 per accident múltiple

Mossos d'Esquadra i Policies Locals han mostrat la seva preocupació per l'augment de sinistres de circulació. El Servei Català de Trànsit també ha demanat més precaució al volant per evitar distraccions que puguin provocar accidents de circulació.

El matí del 14 de febrer va començar amb serioses complicacions a l'A-7 a l'altura de Vila-seca, Tarragona, després d'un accident múltiple en què es van veure implicats diversos turismes. El sinistre va obligar a tallar un carril en sentit nord, generant llargues retencions i afectant significativament el trànsit a la zona.

| @transit

Un impacte en plena hora punta

L'accident va tenir lloc al voltant de les 9:12 a. m., just en un horari de gran afluència de vehicles. Segons va informar Trànsit a través de les seves xarxes socials, la col·lisió va involucrar diversos vehicles, cosa que va provocar el tancament d'un carril i va obligar els conductors a maniobrar amb precaució per evitar nous incidents

Les imatges captades per les càmeres de trànsit mostren diversos automòbils aturats a la via, així com la presència de serveis d'emergència atenent la situació. Encara que les autoritats no han reportat víctimes de gravetat fins al moment, l'impacte en la circulació va ser important.

Llargues cues i desesperació entre els conductors

El tall parcial de la via va generar retards, afectant tant els conductors locals com aquells que es dirigien cap a Tarragona. Els usuaris de xarxes socials no van trigar a expressar la seva frustració per la congestió, mentre que Trànsit va recomanar extremar la precaució i buscar rutes alternatives en la mesura del possible.

Aquest tipus d'incidents a l'A-7, una de les artèries principals de la regió, deixen clara la importància de respectar les normes de circulació i mantenir una distància de seguretat adequada per evitar aquest tipus de situacions, especialment en hores punta.

| @transit

Restabliment progressiu del trànsit

Les autoritats treballen per desallotjar la via el més aviat possible i minimitzar l'impacte en la circulació. No obstant això, es recomana als conductors mantenir-se informats a través dels canals oficials i planificar els seus desplaçaments amb antelació.

Aquest accident torna a posar en debat la seguretat viària a l'A-7, una carretera que amb freqüència registra incidents a causa de l'alt volum de trànsit i la velocitat a què circulen els vehicles. La prudència i l'atenció a les condicions del trànsit continuen sent claus per evitar tragèdies a les carreteres.