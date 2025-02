Tragèdia en un incendi: Hi ha un ferit

per Pol Nadal

Un incendi registrat la matinada d'aquest divendres va deixar com a saldo una persona ferida en un immoble de Tortosa. El succés, que va generar gran alarma a la zona, va obligar a la intervenció del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i dels Bombers de la Generalitat, que van aconseguir controlar la situació després d'una ràpida actuació.

Ràpida intervenció dels serveis d'emergència

Les flames van començar a propagar-se al voltant de les 04:25 hores, moment en què es va rebre l'alerta del sinistre. De seguida, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat es van desplaçar al lloc de l'incident per sufocar el foc. La principal àrea afectada va ser el menjador de l'habitatge, on les flames van consumir gran part del mobiliari abans de ser extingides.

| @bomberscat, fotogigi85, XCatalunya

Un cop assegurada la zona, els efectius van procedir a ventilar l'immoble per eliminar el fum acumulat. Mentrestant, el SEM va atendre una persona afectada per l'incendi, tot i que no s'han revelat detalls sobre la gravetat de les seves lesions.

Preocupació a la comunitat

Els residents de la zona es van mostrar preocupats pel que va succeir, destacant la rapidesa amb què es va propagar el foc i l'ensurt que van viure en sentir les sirenes d'emergència en plena matinada. Tot i la gravetat de l'incident, la ràpida intervenció dels bombers va evitar que el foc s'estengués a altres àrees de l'edifici o a habitatges contigus.

Investigació en curs

Fins al moment, les autoritats no han precisat les causes exactes de l'incendi. S'espera que en les pròximes hores es realitzi una inspecció detallada per determinar l'origen del foc i avaluar els danys ocasionats.

| @bomberscat, Catlane

Aquest tipus d'incidents reforça la importància de comptar amb mesures de prevenció a les llars i sistemes de detecció d'incendis que permetin actuar amb més promptitud davant emergències. De moment, la comunitat de Tortosa roman atenta a noves actualitzacions sobre l'estat de la persona afectada i el resultat de les investigacions en curs.

Altres incendis recents

En el que va de 2025, Catalunya ha registrat diversos incendis significatius que han generat preocupació entre la població i les autoritats. A continuació, es detallen alguns dels més rellevants:

Incendi a L'Hospitalet de Llobregat

El passat 4 de febrer, un pis va quedar completament calcinat al barri de Sant Josep de L'Hospitalet de Llobregat. Afortunadament, no es van reportar ferits, però les pèrdues materials van ser considerables. Les causes de l'incendi encara estan sota investigació.

Incendi a Figueres

El 19 de gener, un incendi en un sisè pis d'un edifici a Figueres va deixar una persona greument ferida. Els equips d'emergència van aconseguir evacuar els residents i controlar les flames, però el succés va ressaltar la importància de les mesures de prevenció en habitatges.