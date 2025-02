Caos de diumenge a la tarda a l'AP-7 per culpa d'un accident

La tarda d'aquest diumenge ha resultat molt més complicada de l'habitual per a nombrosos conductors que circulaven per l'AP-7. Un accident en sentit nord/Barcelona ha bloquejat un dels carrils en el tram situat a l'altura d'Avinyonet del Penedès, generant importants retencions. En principi, s'estimava que hi havia almenys dos quilòmetres de cua, però les últimes informacions han augmentat la xifra.

La via, acostumada a grans volums de trànsit al final del cap de setmana, s'ha convertit en un autèntic embut. Tant els conductors que tornaven cap a la capital com aquells que transitaven a la zona s'han vist sorpresos per la lentitud. En els panells informatius, les autoritats aconsellaven extremar la precaució i, quan fos possible, optar per rutes alternatives.

A mesura que avançaven els minuts, la situació ha anat empitjorant. S'ha confirmat el tall d'un dels carrils, la qual cosa ha generat un coll d'ampolla per als vehicles que pretenien circular sense interrupcions. En conseqüència, les retencions han passat de dos a 4,5 quilòmetres, amb embussos que s'han propagat fins i tot abans d'arribar a Vilafranca del Penedès.

Sense notícies dels possibles ferits

Encara que no han transcendit dades concretes sobre l'estat dels implicats, les primeres versions apunten que els equips d'emergència han acudit ràpidament al lloc. S'han mobilitzat dotacions policials i sanitàries per assistir qualsevol possible persona afectada. Així i tot, la major part dels automobilistes que circulaven s'ha vist atrapada en caravana, sense forma d'esquivar el tram bloquejat.

Alguns usuaris, poc després d'advertir la fila de cotxes aturats, han intentat desviar-se per sortides prèvies. No obstant això, el trànsit dominical, unit a l'escassa disponibilitat de rutes alternatives, ha propiciat que la congestió fos igualment notable. Les maniobres per retirar les restes de l'accident i reobrir el carril tallat han requerit una supervisió exhaustiva per evitar nous incidents.

L'AP-7 sol registrar un volum alt de desplaçaments els diumenges a la tarda, quan moltes persones tornen de segones residències o viatges de cap de setmana. En aquesta ocasió, la coincidència amb un sinistre de magnitud suficient per interrompre un carril ha agreujat el problema. La Direcció General de Trànsit ha recomanat prudència i paciència a aquells que s'aventuraven per aquest trajecte.

Mentrestant, els serveis d'emergències han prosseguit amb les tasques d'avaluació i retirada de vehicles. La prioritat ha estat desallotjar el carril tancat com més aviat millor per recuperar la normalitat. També s'ha instat els conductors a mantenir la calma i a respectar els límits de velocitat a la zona afectada, a fi de no provocar nous xocs per abast.