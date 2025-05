Rescat in extremis d'un home en cadira de rodes: Atropellat per un camió, ferit

Un episodi colpidor va sacsejar la nit de dimarts en una ciutat catalana, quan una persona en cadira de rodes va ser atropellada per un camió d'escombraries, quedant atrapada sota el vehicle. El succés va mobilitzar els serveis d'emergència en una operació contrarellotge per rescatar la víctima.

Intervenció d'emergència i rescat

Segons informa El Caso, l'accident va ocórrer al voltant de les 22:00 hores a la intersecció dels carrers Empúries i Valladolid, al barri de Sant Narcís de Girona. Segons van informar mitjans locals, diversos testimonis van alertar el número d'emergències 112 després de presenciar com un camió d'escombraries atropellava una persona en cadira de rodes, que va quedar atrapada sota el vehicle.

Immediatament, es van desplaçar al lloc diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i patrulles de la Policia Municipal.

Els equips d'emergència van treballar coordinadament per alliberar la víctima el més aviat possible i permetre la seva atenció mèdica urgent.

Estat de la víctima i atenció mèdica

Un cop rescatada, la persona atropellada va ser atesa pel personal del SEM, que va diagnosticar una fractura al turmell. Després d'estabilitzar-la, va ser traslladada en ambulància a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va rebre tractament especialitzat. Afortunadament, el seu estat no revesteix gravetat, encara que roman sota observació mèdica.

Investigació en curs

La Policia Municipal de Girona ha iniciat una investigació per esclarir les circumstàncies de l'accident. De moment, es considera un desafortunat accident, encara que s'analitzen factors com la visibilitat a la cruïlla i la possibilitat que el conductor del camió no hagi percebut la persona en cadira de rodes o no hagi pogut frenar a temps.

Aquest incident posa de relleu la importància de garantir la seguretat viària i l'accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. És fonamental que les ciutats implementin mesures que assegurin cruïlles de vianants segures i una major conscienciació per part dels conductors per prevenir accidents similars en el futur.