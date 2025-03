Detingut per robar a una dona de més de 100 anys: Aviat sortirà al carrer

En les últimes setmanes, un preocupant cas criminal ha deixat en alerta els ciutadans després de conèixer-se la ràpida posada en llibertat d'un individu acusat de cometre greus delictes contra persones vulnerables. La notícia, publicada per El Caso, ha generat indignació, especialment per les circumstàncies particulars d'un dels delictes comesos.

El protagonista del cas és un jove de 28 anys la identitat i nacionalitat del qual no han transcendit públicament, detingut pels Mossos d'Esquadra sota l'acusació de tres robatoris amb violència i intimidació a Tarragona. No obstant això, el més 'sorprenent' d'aquest assumpte és que molt aviat podria estar novament als carrers.

Un historial alarmant

El presumpte delinqüent va ser detingut el passat 10 de març després d'una investigació policial a fons. Està acusat de perpetrar tres robatoris violents, sent especialment alarmant un d'ells, en què la víctima va ser una dona de més de 100 anys.

Aquest fet ha generat especial commoció donada l'avançada edat de la víctima, qui es trobava al seu domicili juntament amb la seva cuidadora quan va ocórrer l'assalt.

Segons informació facilitada per fonts policials, l'agressor va entrar a l'habitatge a plena llum del dia i, armat amb un ganivet, va aconseguir sostreure una important suma econòmica d'aproximadament 1.300 euros en efectiu. La víctima, una anciana d'edat centenària, va viure un episodi aterridor juntament amb la seva cuidadora. Afortunadament, cap de les dues va patir danys físics greus, encara que el trauma psicològic ha estat considerable.

Aquest episodi no és aïllat. Les autoritats han pogut comprovar que el jove de 28 anys havia comès altres dos robatoris igualment violents. El primer va ocórrer al gener, quan va assaltar un home amb mobilitat reduïda, al qual va obligar a dirigir-se al seu propi domicili sota amenaces, robant-li posteriorment quatre rellotges de luxe. Poc després, el 4 de març, va atacar per l'esquena una altra dona, a la qual va robar diners i pertinences personals.

Polèmica decisió judicial

Malgrat els contundents antecedents policials, amb més de deu incidents registrats en el seu historial delictiu, i les sòlides proves recopilades en la seva contra, les autoritats judicials no trigaran a deixar-lo en llibertat provisional. Si és que no ho està ja. Això ha generat gran preocupació i indignació entre la ciutadania, que no entén com algú amb semblants antecedents i acusat de delictes tan greus pugui quedar lliure amb tanta rapidesa.

Preocupació a Catalunya per la delinqüència fora de control

El cas s'emmarca en un context de creixent inseguretat en diverses ciutats catalanes, on aquest tipus de robatoris violents sembla haver-se incrementat en els últims mesos. Durant l'últim any, situacions similars han sacsejat l'opinió pública a Catalunya, elevant les demandes d'una major efectivitat judicial i policial.

La posada en llibertat de l'acusat, la nacionalitat del qual no ha estat revelada per part de les autoritats, planteja a més interrogants sobre les mesures cautelars aplicades en aquest tipus de casos i si aquestes realment estan servint per garantir la seguretat dels ciutadans.

Mentrestant, molts continuen pendents del recorregut d'aquesta causa, preocupats perquè el jove acusat pugui reincidir en noves agressions, generant novament situacions de perill per a la població més vulnerable. Una inquietud legítima davant una realitat que, per desgràcia, sembla repetir-se amb alarmant freqüència a Catalunya.