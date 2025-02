Caos en carreteres importants de Barcelona: 3 vies afectades per un greu accident

La jornada matinal a Barcelona ha començat amb seriosos problemes de trànsit a causa d'un accident a la C-33 que ha obligat a tallar un carril a la sortida nord de la ciutat. Aquest succés ha desencadenat una sèrie de retencions en altres vies clau de la capital catalana, com la Ronda Litoral, la B-20 i la Ronda de Dalt, on els conductors han hagut de fer front a embussos de diversos quilòmetres en plena hora punta.

Col·lapse a la Ronda Litoral: Retencions de 4 quilòmetres

Un dels punts més afectats per la congestió ha estat la Ronda Litoral, on s'han registrat cues de gairebé 4 quilòmetres entre Sant Adrià de Besòs i el nus de la Trinitat. Les imatges captades per les càmeres de trànsit mostren una gran acumulació de vehicles avançant amb extrema lentitud, cosa que ha generat importants retards per als conductors que utilitzen aquesta via per desplaçar-se cap al centre de la ciutat.

| ACN

Les autoritats han recomanat evitar la Ronda Litoral i optar per rutes alternatives, encara que l'elevada densitat del trànsit a Barcelona ha dificultat la circulació en pràcticament totes les artèries principals.

Problemes a la B-20: Retencions a Santa Coloma

Una altra via greument afectada ha estat la B-20, on les cues superen els 2 quilòmetres en el tram comprès entre Santa Coloma de Gramenet i el nus de la Trinitat. Aquest punt d'enllaç ha estat un dels més conflictius del matí, ja que l'afluència de vehicles ha desbordat la capacitat de la via, sumant-se al col·lapse a la Ronda Litoral.

El Servei Català de Trànsit ha advertit que la circulació a la B-20 podria seguir veient-se afectada durant gran part del matí, per la qual cosa ha sol·licitat màxima precaució als conductors i paciència davant les llargues demores.

La Ronda de Dalt tampoc se'n lliura del col·lapse

Per si no fos prou, la Ronda de Dalt també s'ha vist afectada per l'efecte dòmino de l'accident a la C-33 i les retencions a les altres vies. En aquest cas, les cues s'han estès des del barri d'Horta fins al nus de la Trinitat en sentit Besòs, complicant encara més la mobilitat a la ciutat.

Els conductors han reportat temps de desplaçament significativament més llargs de l'habitual, cosa que ha afectat no només els vehicles particulars, sinó també el transport públic i els serveis d'emergència, que han trobat dificultats per moure's amb fluïdesa a les zones afectades.