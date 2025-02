Accident múltiple a la C-33 obliga a tallar un carril: Caos també a la C-58

El matí d'aquest dimarts ha començat amb importants complicacions en la mobilitat a Barcelona i els seus voltants a causa d'un accident a la C-33, que ha obligat a tallar un carril a la sortida nord de la ciutat. Aquest succés ha generat greus afectacions al trànsit, en un horari d'alta afluència, complicant la circulació de milers de conductors que intentaven sortir de la capital catalana.

Un accident que col·lapsa la sortida nord

L'accident, ocorregut en els primers quilòmetres de la C-33, ha obligat les autoritats a tallar un carril en direcció nord, generant un important coll d'ampolla. Tot i que encara no s'han donat a conèixer detalls sobre la gravetat del sinistre ni sobre possibles ferits, l'afectació al trànsit ha estat evident des de primera hora del matí.

| ACN

Les imatges compartides pel Servei Català de Trànsit mostren com diversos vehicles romanen aturats a l'arcén mentre els equips d'emergència treballen a la zona. La reducció de carrils ha provocat llargues retencions, dificultant la sortida de Barcelona per l'extrem nord, cosa que ha generat malestar entre els conductors que s'han vist atrapats en la congestió.

Caos a la C-58: Retencions en ambdós sentits

A les complicacions a la C-33 s'hi suma un altre greu problema a la C-58, una de les principals vies de connexió entre Barcelona i el Vallès. En aquest cas, les retencions s'han registrat en ambdós sentits de la marxa, específicament en el tram comprès entre el nus de la Trinitat i Ripollet.

Les imatges difoses per les càmeres de trànsit mostren una gran quantitat de vehicles avançant amb extrema lentitud, cosa que indica un col·lapse significatiu en aquesta autopista. Encara que no s'ha informat d'un accident concret en aquesta via, l'acumulació de vehicles suggereix que el trànsit a la zona ha estat greument afectat, possiblement com a conseqüència indirecta del sinistre a la C-33 i de l'augment de la demanda en rutes alternatives.

Davant la magnitud del problema, el Servei Català de Trànsit ha recomanat als conductors buscar rutes alternatives i mantenir-se informats sobre l'estat del trànsit en temps real. Les autoritats han desplegat efectius per agilitzar la circulació en la mesura del possible, encara que la congestió podria mantenir-se durant diverses hores.

Els usuaris de la C-33 i la C-58 s'enfronten a un matí complicat, amb demores que han afectat no només els vehicles particulars, sinó també el transport públic i de mercaderies. S'espera que en les pròximes hores es coneguin més detalls sobre l'origen de l'accident a la C-33 i les seves possibles conseqüències, mentre que el trànsit a la C-58 continua sent un desafiament per a aquells que transiten per aquesta important artèria.