Borratxo i sense punts: Així la fa grossa contra els Mossos d'Esquadra

Un aparatós accident registrat a la C-32, a l'altura d'Esplugues de Llobregat, ha tornat a posar en evidència els perills de la conducció irresponsable. Un conductor va protagonitzar un xoc que, més enllà dels danys materials, va deixar un reguitzell d'irregularitats que han derivat en la seva detenció. L'individu, que conduïa sota els efectes de l'alcohol, es va negar a realitzar les proves d'alcoholèmia, no tenia punts al carnet i, per rematar, es va resistir activament a l'autoritat.

El succés va tenir lloc a la tarda de dissabte en un dels trams de la C-32. Després de l'impacte del vehicle, agents dels Mossos d'Esquadra van acudir al lloc per gestionar el sinistre i verificar les circumstàncies en què es va produir. Va ser en aquell moment quan van descobrir que el conductor presentava clars símptomes d'embriaguesa, per la qual cosa se li va sol·licitar que se sotmetés a les proves d'alcoholèmia. No obstant això, lluny de col·laborar, l'implicat es va negar rotundament.

Les sospites dels agents es van veure confirmades quan van comprovar que el conductor, a més de trobar-se presumptament sota els efectes de l'alcohol, no tenia punts al carnet de conduir, cosa que significa que no havia d'estar al volant. La situació va escalar encara més quan l'individu va mostrar una actitud agressiva, resistint-se i desobeint les ordres dels agents.

Detenció per imprudència greu

Donada l'acumulació d'infraccions i la conducta del conductor, els Mossos d'Esquadra van procedir a la seva detenció, no només per la negativa a realitzar les proves d'alcoholèmia i la conducció sense punts, sinó també per provocar lesions a causa de la seva imprudència greu. L'autoritat policial no ha revelat la identitat de l'implicat ni si comptava amb antecedents previs, encara que el cas ha generat un important enrenou.

El vehicle del detingut, que va quedar visiblement danyat en el sinistre, va ser retirat de la calçada per evitar nous accidents a la via. Mentrestant, el trànsit a la C-32 va patir retencions momentànies a causa de l'actuació policial i la posterior retirada del cotxe sinistrat.

Un problema recurrent a les carreteres

Aquest tipus d'incidents no són aïllats. Segons dades de la Direcció General de Trànsit, la conducció sota els efectes de l'alcohol continua sent una de les principals causes d'accidents a Espanya. Les autoritats recorden que negar-se a una prova d'alcoholèmia està tipificat com un delicte al Codi Penal i pot comportar penes de presó, multes elevades i la retirada del permís de conduir per períodes prolongats.

Els Mossos d'Esquadra han reiterat la importància de la responsabilitat al volant i han recordat que les campanyes de control d'alcoholèmia i drogues seguiran intensificant-se per evitar que conductors irresponsables posin en perill les seves vides i les dels altres.