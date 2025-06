Caos a la C-58: Retencions en aquesta zona

Dilluns 16 de juny de 2025 ha tancat el dia amb greus problemes de circulació en un dels punts neuràlgics de l'àrea metropolitana de Barcelona. Una incidència de trànsit ha generat retencions importants a la C-58, concretament a l'alçada del Nus de la Trinitat, en sentit Terrassa. La situació, lluny de ser puntual, ha tingut un efecte dominó a tota la xarxa viària propera, afectant també la Ronda Litoral.

Les primeres alertes s'han rebut a partir de les 20:30 hores, quan el Servei Català de Trànsit informava de les aturades (parades prolongades) al tram afectat. La congestió ha crescut ràpidament i ha provocat una acumulació de vehicles que ha posat a prova la paciència dels conductors.

La Ronda Litoral, també col·lapsada

Un dels efectes col·laterals més significatius de l'embús a la C-58 ha estat l'afectació directa a la Ronda Litoral, en el seu tram comprès entre Sant Adrià de Besòs i el Nus de la Trinitat. En direcció Besòs, la circulació s'ha tornat molt lenta, amb vehicles aturats durant diversos minuts i trànsit pràcticament parat en alguns punts.

| @transit

Aquesta via, una de les artèries més utilitzades pels barcelonins per connectar amb l'àrea del Maresme o circular pel litoral, ha quedat atrapada per la saturació. Molts usuaris han intentat evitar l'embús desviant-se per rutes alternatives, cosa que ha generat també càrrega addicional a carreteres com la B-20 o la C-33.

Dilluns crític per als conductors

L'incident ha arribat en un moment complicat, ja que els dilluns a la tarda solen concentrar una gran quantitat de desplaçaments de retorn cap als municipis del Vallès i el Maresme. A això s'hi suma la proximitat de l'inici de l'estiu, quan les escapades de cap de setmana s'intensifiquen i la densitat de trànsit a les sortides i entrades a Barcelona augmenta notablement.

| @transit

Molts dels afectats han compartit la seva frustració a les xarxes socials, amb fotografies de cues interminables de cotxes i missatges advertint altres conductors perquè evitessin la zona. El Servei de Trànsit, per la seva banda, ha recomanat prendre desviaments i armar-se de paciència davant la manca de fluïdesa.

Causes encara no detallades

De moment, les autoritats no han especificat la causa concreta de l'embús. No s'ha informat de cap accident greu ni d'obres imprevistes que poguessin haver originat la retenció. Alguns mitjans apunten a una possible combinació de volum excessiu de trànsit i una gestió de carrils no optimitzada a l'enllaç del Nus de la Trinitat, que ja per si mateix és un dels punts més conflictius de l'àrea metropolitana.

Aquest nus viari, on conflueixen diverses autopistes i rondes, és conegut per patir col·lapses fins i tot en dies normals, de manera que qualsevol incidència menor pot multiplicar-ne l'efecte ràpidament.

Peticions de millora a la xarxa viària

L'episodi d'aquest dilluns ha reactivat el debat sobre la necessitat d'una millora estructural de les vies d'accés a Barcelona. Entitats veïnals, plataformes de transport i associacions de conductors fa anys que reclamen inversions per modernitzar el Nus de la Trinitat, ampliar carrils i millorar la senyalització intel·ligent.

Amb el creixement constant del parc automobilístic i la lenta evolució del transport públic interurbà, els colls d'ampolla com el d'avui amenacen de convertir-se en rutina. Les autoritats hauran de valorar si és moment d'actuar amb mesures més contundents per evitar que aquests col·lapses continuïn repetint-se cada setmana.

Un avís que va arribar des de Trànsit

L'alerta que va encendre totes les alarmes va ser publicada pel perfil oficial de Trànsit a la xarxa social X (abans Twitter). El missatge, clar i directe, informava de les aturades a la C-58 en sentit Terrassa i assenyalava específicament les retencions entre Sant Adrià i el Nus de la Trinitat en direcció Besòs.

Una publicació breu que, tanmateix, va posar en avís milers de conductors a la zona metropolitana de Barcelona. A les 20:41 hores, ja comptava amb més de 1.600 visualitzacions, i es va convertir ràpidament en un dels avisos més compartits de la nit.