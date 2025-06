Carril tallat i retencions: accident a l'AP-7

El trànsit pot convertir-se en tot un repte per a milers de conductors, sobretot en moments en què, per motius inesperats, la circulació es veu alterada de manera sobtada. Les conseqüències solen sentir-se quilòmetres enrere, provocant embussos, retards i, de vegades, el nerviosisme de qui queda atrapat a la carretera.

L'episodi viscut aquesta tarda en una de les principals vies de connexió del nord-est peninsular n'és un bon exemple, ja que ha obligat a modificar els plans de molts usuaris.

Un accident a l'AP-7 causa retencions de fins a 3 quilòmetres

L'incident ha tingut lloc a l'AP-7, una de les autopistes més transitades de Catalunya, on un accident de trànsit ha obligat a tallar tots els carrils excepte un en sentit sud, a l'altura de Fogars de la Selva.

| ACN

La incidència es va produir la tarda de dilluns 16 de juny de 2025 i ràpidament va tenir un gran impacte en la mobilitat de la zona. Les primeres informacions, recollides pel Servei Català de Trànsit i confirmades pel cos de Bombers de la Generalitat, apuntaven a la formació d'una llarga retenció que s'estenia fins als 3 quilòmetres des de Maçanet de la Selva, complicant la circulació de desenes de vehicles.

La imatge difosa per Trànsit mostra un tram d'autopista flanquejat per natura i amb només un carril operatiu, un escenari que reflecteix la magnitud de la incidència i la dificultat afegida per als serveis d'emergència. El mateix compte oficial de Bombers va detallar que en la intervenció hi van participar tres dotacions, centrades en l'assistència als vehicles implicats i la posterior neteja de la calçada, una tasca fonamental per restablir la normalitat en una via d'alta capacitat com l'AP-7.

Intervenció dels equips d'emergència i primers detalls confirmats

La rapidesa d'actuació dels serveis d'emergència va ser clau per evitar conseqüències més greus. Segons la informació facilitada per Bombers, cap persona va quedar atrapada als vehicles afectats, una dada que sempre aporta tranquil·litat en aquest tipus de situacions.

La tasca dels bombers va consistir a ajudar a desbolcar un dels vehicles implicats i garantir la seguretat de la resta d'usuaris de la via.

L'accident no només va generar cues importants, sinó que també va posar a prova la coordinació dels diferents equips que treballen a la carretera. A més dels Bombers, Trànsit es va encarregar d'informar els conductors en temps real a través dels seus canals oficials, advertint de la restricció de carrils i recomanant extremar la precaució al tram afectat.

Cal recordar que, tot i que en aquesta ocasió el balanç va ser positiu i no hi va haver ferits greus ni persones atrapades, l'AP-7 ha estat escenari de nombroses incidències els darrers anys, especialment en dates d'alta mobilitat com ponts, vacances o caps de setmana. La densitat de trànsit i l'alta velocitat a què es circula en aquesta autopista multipliquen el risc que petits incidents puguin derivar en complicacions importants.

Conseqüències en la mobilitat i la importància de la prevenció

Les retencions generades per l'accident a Fogars de la Selva no només van provocar molèsties als conductors atrapats, sinó que també van afectar la planificació del transport de mercaderies i serveis en una zona estratègica de la xarxa viària catalana.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

L'AP-7 connecta el sud de la Península amb la frontera francesa i és un eix clau tant per al trànsit local com internacional. Per aquest motiu, qualsevol incidència es tradueix ràpidament en efectes en cadena per al conjunt del territori.

Aquest tipus de successos posa de relleu la importància de mantenir una conducció prudent i adaptada a les condicions del trànsit, així com la necessitat de disposar d'un sistema d'emergències eficaç i ben coordinat. La ràpida comunicació de la situació, tant a través de les xarxes socials oficials com mitjançant els panells informatius a la carretera, ha estat fonamental per reduir els riscos i restablir la circulació en el menor temps possible.