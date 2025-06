Caos en la C-58: Retenciones en esta zona

El lunes 16 de junio de 2025 ha cerrado el día con serios problemas de circulación en uno de los puntos neurálgicos del área metropolitana de Barcelona. Una incidencia de tráfico ha generado retenciones importantes en la C-58, concretamente a la altura del Nus de la Trinitat, en sentido Terrassa. La situación, lejos de ser puntual, ha tenido un efecto dominó en toda la red viaria cercana, afectando también a la Ronda Litoral.

Las primeras alertas se han recibido a partir de las 20:30 horas, cuando el Servei Català de Trànsit informaba de las aturadas (paradas prolongadas) en el tramo afectado. La congestión ha crecido rápidamente y ha provocado una acumulación de vehículos que ha puesto a prueba la paciencia de los conductores.

La Ronda Litoral, también colapsada

Uno de los efectos colaterales más significativos del atasco en la C-58 ha sido la afectación directa a la Ronda Litoral, en su tramo comprendido entre Sant Adrià del Besòs y el Nus de la Trinitat. En dirección Besòs, la circulación se ha vuelto muy lenta, con vehículos detenidos durante varios minutos y tráfico prácticamente parado en algunos puntos.

| @transit

Esta vía, una de las arterias más utilizadas por los barceloneses para conectar con el área del Maresme o circular por el litoral, ha quedado atrapada por la saturación. Muchos usuarios han intentado evitar el atasco desviándose por rutas alternativas, lo que ha generado también carga adicional en carreteras como la B-20 o la C-33.

Lunes crítico para los conductores

El incidente ha llegado en un momento complicado, ya que los lunes por la tarde suelen concentrar una gran cantidad de desplazamientos de retorno hacia los municipios del Vallès y el Maresme. A esto se suma la cercanía del inicio del verano, cuando las escapadas de fin de semana se intensifican y la densidad de tráfico en las salidas y entradas a Barcelona aumenta notablemente.

| @transit

Muchos de los afectados han compartido su frustración en redes sociales, con fotografías de filas interminables de coches y mensajes advirtiendo a otros conductores para que evitaran la zona. El Servei de Trànsit, por su parte, ha recomendado tomar desvíos y armarse de paciencia ante la falta de fluidez.

Causas aún no detalladas

Por el momento, las autoridades no han especificado la causa concreta del atasco. No se ha informado de ningún accidente grave ni de obras imprevistas que pudieran haber originado la retención. Algunos medios apuntan a una posible combinación de volumen excesivo de tráfico y una gestión de carriles no optimizada en el enlace del Nus de la Trinitat, que ya de por sí es uno de los puntos más conflictivos del área metropolitana.

Este nudo vial, donde confluyen varias autopistas y rondas, es conocido por sufrir colapsos incluso en días normales, por lo que cualquier incidencia menor puede multiplicar su efecto rápidamente.

Peticiones de mejora en la red viaria

El episodio de este lunes ha reavivado el debate sobre la necesidad de una mejora estructural de las vías de acceso a Barcelona. Entidades vecinales, plataformas de transporte y asociaciones de conductores llevan años reclamando inversiones para modernizar el Nus de la Trinitat, ampliar carriles y mejorar la señalización inteligente.

Con el crecimiento constante del parque automovilístico y la lenta evolución del transporte público interurbano, los cuellos de botella como el de hoy amenazan con convertirse en rutina. Las autoridades deberán valorar si es momento de actuar con medidas más contundentes para evitar que estos colapsos sigan repitiéndose cada semana.

Un aviso que llegó desde Trànsit

La alerta que encendió todas las alarmas fue publicada por el perfil oficial de Trànsit en la red social X (antes Twitter). El mensaje, claro y directo, informaba de las aturadas en la C-58 en sentido Terrassa y señalaba específicamente las retenciones entre Sant Adrià y el Nus de la Trinitat en dirección Besòs.

Una publicación breve que, sin embargo, puso sobre aviso a miles de conductores en la zona metropolitana de Barcelona. A las 20:41 horas, ya contaba con más de 1.600 visualizaciones, y se convirtió rápidamente en uno de los avisos más compartidos de la noche.