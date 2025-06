Anunci urgent de Trànsit, tallat un carril a l’AP-7: el motiu

Quan menys s'espera, qualsevol trajecte pot veure's alterat per imprevistos que canvien la rutina de qui circula per una de les vies més transitades del país. A primera vista, un dia aparentment normal a la xarxa de carreteres pot transformar-se en un autèntic repte per a conductors i serveis d'emergència, sobretot en dates en què el trànsit és especialment intens per desplaçaments entre províncies o cap a grans ciutats.

Incident sobtat en plena operació retorn

Aquest diumenge 15 de juny de 2025, la Direcció General de Trànsit ha emès un avís de caràcter urgent a través dels seus canals oficials alertant sobre una incidència rellevant en una de les artèries principals del transport viari.

Segons la comunicació publicada al compte oficial de Trànsit, un carril de l'AP-7 ha hagut de ser tallat en sentit sud, concretament en el tram que travessa Sant Julià de Ramis i es dirigeix cap a Barcelona. El motiu, segons detallen, ha estat l'avaria d'un turisme que ha quedat immobilitzat a la calçada, dificultant la normal circulació de vehicles en aquesta autopista estratègica.

| ACN

L'AP-7, reconeguda com un dels principals corredors de comunicació entre la frontera francesa i la ciutat de Barcelona, és un escenari habitual d'incidències a causa de l'elevat flux de trànsit, especialment en operacions sortida i retorn. En aquesta ocasió, la congestió s'ha originat al voltant de les 15:20 hores, moment en què els panells informatius de la via ja alertaven de la presència del vehicle avariat i la consegüent limitació del pas als conductors.

Trànsit activa el protocol per a incidències i mobilitza grues

Només detectar el problema, el Servei Català de Trànsit ha procedit a activar el servei de grues amb la finalitat d'agilitzar la retirada del vehicle i minimitzar els inconvenients per a la resta d'usuaris de l'autopista.

La resposta ràpida dels serveis d'emergència busca restablir la normalitat en el menor temps possible, evitant així la formació de retencions que puguin complicar encara més la circulació en aquest punt neuràlgic de la xarxa viària catalana.

L'avís públic també s'ha difós a través de les xarxes socials i panells lluminosos de l'autopista, on es recomana precaució i atenció a les indicacions de Trànsit. A més, es recorda la importància de reduir la velocitat en zones amb incidències i de respectar la senyalització temporal, especialment quan els equips d'intervenció treballen a peu de carretera per resoldre el contratemps de manera segura.

Impacte en la mobilitat i antecedents recents

Aquest tipus d'incidents, tot i que freqüents en vies d'alta capacitat, sempre generen preocupació entre els conductors. L'AP-7 acumula al llarg de l'any nombroses incidències relacionades tant amb avaries com amb accidents lleus i greus, molts d'ells provocats pel gran volum de vehicles i la diversitat de trajectes de llarga distància.

| ACN

El tram afectat, a les immediacions de Sant Julià de Ramis, és especialment sensible en hores punta i en caps de setmana, quan la pressió circulatòria augmenta considerablement.

Cal recordar que durant 2024 i el que portem de 2025, s'han registrat episodis similars que han obligat a tallar carrils o fins i tot a desviar el trànsit, generant demores i alterant els plans de molts viatgers. La coordinació entre els serveis d'emergència, les grues i els agents de Trànsit és fonamental per minimitzar els temps d'actuació i garantir tant la seguretat viària com la fluïdesa de la circulació.