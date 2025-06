Dos carrils tallats i retencions a la C-32 per un accident

Les retencions a la carretera formen part del dia a dia per a molts conductors, però hi ha ocasions en què el trànsit es complica de manera inesperada, alterant la rutina de milers de persones en qüestió de minuts. Els embussos no només suposen una pèrdua de temps, sinó que també posen a prova la paciència i la capacitat de resposta dels serveis d'emergència.

La tarda d'aquest dilluns ha tornat a demostrar fins a quin punt un incident pot paralitzar una de les principals artèries de l'àrea metropolitana.

Un accident a la C-32 complica l'accés a Barcelona

La tarda del 16 de juny de 2025 quedarà marcada per als conductors que circulaven per la C-32 en sentit Barcelona. Un accident de trànsit a l'altura de Castelldefels va obligar a tallar dos carrils en una de les principals vies d'accés a la capital catalana, desencadenant llargues cues i serioses dificultats per a la circulació en plena operació retorn.

| ACN

Segons la informació difosa pel Servei Català de Trànsit, el succés va tenir lloc al voltant de les 16:30 hores, just en un tram molt transitat i en plena franja de retorn laboral i escolar.

Les imatges captades per les càmeres de trànsit i compartides a través de les xarxes socials oficials mostren l'efecte immediat de l'incident: llargues files de vehicles aturats i dos carrils completament inhabilitats, mentre els cotxes i camions intentaven avançar per l'espai disponible.

El succés va generar retencions considerables, obligant molts conductors a buscar rutes alternatives o a armar-se de paciència fins que la situació es va poder resoldre.

Impacte en la circulació i resposta dels serveis d'emergència

La C-32 és una de les vies ràpides més importants del litoral català, utilitzada diàriament tant per residents com per aquells que accedeixen a Barcelona des de la costa o el sud de l'àrea metropolitana. Quan es produeix un accident en aquesta autopista, la repercussió és immediata i afecta un elevat nombre d'usuaris.

El tall de dos carrils en sentit Barcelona no només va complicar l'entrada a la ciutat, sinó que va tenir efectes en cadena en altres vies properes, on el trànsit es va intensificar a mesura que els conductors buscaven alternatives.

Malgrat la gravetat de la situació, la coordinació dels serveis d'emergència va permetre actuar amb rapidesa. Tot i que en el missatge oficial de Trànsit no es detalla l'abast de l'accident ni l'estat dels implicats, la prioritat va ser en tot moment restablir la seguretat i habilitar la via tan aviat com fos possible. El desplegament de recursos, juntament amb la informació proporcionada en temps real a través de les xarxes socials, va resultar clau per evitar que la situació s'agreugés.

Cal destacar que els accidents a la C-32 no són un fenomen aïllat, especialment en trams propers a grans nuclis urbans com Castelldefels. Les hores punta i l'elevat volum de trànsit en dies laborables solen incrementar la probabilitat de col·lisions o incidents, posant en evidència la necessitat d'extremar la precaució i el respecte a les normes de circulació en aquests entorns.

| ACN

Retencions, alternatives i recomanacions per als conductors

La jornada de retencions a la C-32 va obligar molts conductors a modificar les seves rutes habituals. El tall de dos carrils en una via d'alta capacitat com aquesta pot multiplicar els temps d'espera i transformar un trajecte rutinari en una experiència frustrant.

Els panells informatius i les xarxes socials van jugar un paper fonamental a l'hora d'advertir de les restriccions i recomanar opcions com la C-31, la B-20 o el transport públic per evitar quedar atrapats en la congestió.

En situacions com la viscuda aquest dilluns, els experts insisteixen en la importància de mantenir la calma, seguir les instruccions dels agents i no fer maniobres imprudents per guanyar temps. Les retencions, encara que molestes, són inevitables quan la prioritat és la seguretat dels implicats i la intervenció dels serveis d'emergència.

A més, la informació en temps real s'ha convertit en la millor aliada per planificar desplaçaments i minimitzar les molèsties derivades d'incidents a la carretera.