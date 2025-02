Caos a la C-16 per un accident

Aquest matí, la C-16 ha estat escenari d'un aparatós accident que ha generat un notable caos en la circulació. Especialment en el tram comprès entre Sant Quirze i Sant Cugat del Vallès, en direcció a Barcelona. Com a conseqüència, s'han registrat llargues retencions i una forta afectació en la mobilitat dels conductors que transitaven per la zona.

Un accident que paralitza la C-16

Segons les primeres informacions proporcionades pel Servei Català de Trànsit, l'accident ha ocorregut poc després de les 8:00 hores, en un moment d'alta afluència vehicular. Fins al moment, no s'han confirmat les causes exactes del sinistre, però tot apunta que la col·lisió ha involucrat diversos vehicles.

Els serveis d'emergència han acudit ràpidament al lloc dels fets per assistir els afectats i coordinar les tasques de rescat. Ambulàncies del SEM (Sistema d'Emergències Mèdiques) han arribat al lloc dels fets, encara que per ara es desconeix si hi ha ferits. Així mateix, els Mossos d'Esquadra han desplegat un operatiu per regular el trànsit i facilitar la retirada dels vehicles sinistrats.

| SEM

Retencions quilomètriques i conductors atrapats

L'accident ha provocat importants retencions que han assolit diversos quilòmetres de longitud. Afectant no només aquells que circulaven en direcció a Barcelona, sinó també aquells que transitaven en sentit contrari. Molts conductors han quedat atrapats en la congestió, cosa que ha generat moments de tensió i frustració.

Les autoritats han recomanat als conductors que, en la mesura del possible, optin per les vies alternatives o retardin els seus desplaçaments fins que la situació es normalitzi. No obstant això, tractant-se d'una via clau per a la connexió amb Barcelona, la congestió ha estat inevitable en les primeres hores del matí.

Un tram amb antecedents d'accidents

No és la primera vegada que aquest tram de la C-16 es veu afectat per un sinistre d'aquesta magnitud. En els últims mesos, s'han registrat diversos incidents a la zona, alguns d'ells amb conseqüències fatals. Al gener d'aquest mateix any, un motorista va perdre la vida en un accident a Sant Vicenç de Castellet.

Mentre que al desembre de 2024 l'operació retorn del pont de la Puríssima es va veure greument afectada per nevades i cues quilomètriques a l'autopista. Aquests antecedents posen de manifest la vulnerabilitat d'aquesta via davant situacions adverses, així com la necessitat de reforçar les mesures de seguretat i millorar la infraestructura per prevenir futurs accidents.

Davant aquest tipus de situacions, les autoritats recomanen als conductors mantenir-se informats a través dels canals oficials. Com el Servei Català de Trànsit, per conèixer l'estat de les vies en temps real. Així mateix, és fonamental extremar la precaució al volant, respectar els límits de velocitat i evitar distraccions que puguin derivar en incidents.