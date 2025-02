Rescatat un gos tancat en una finestra i desnodrit

per Sergi Guillén

Les alarmes es van encendre quan veïns de Terrassa van alertar la policia sobre la preocupant situació d'un gos que portava diverses hores atrapat al llindar d'una finestra. L'animal, visiblement desnodrit, es trobava en una postura perillosa, sense possibilitat de moure's amb llibertat i amb signes evidents d'abandonament. La ràpida intervenció de les autoritats va evitar un desenllaç fatal.

Un avís clau per a la salvació de l'animal

Va ser gràcies a la trucada de ciutadans preocupats que la Policia Municipal de Terrassa va poder actuar amb promptitud. Segons el comunicat oficial difós a les xarxes socials, el gos portava temps tancat en un espai reduït, exposat a les inclemències del temps i sense accés a aigua o menjar.

En arribar al lloc, els agents van confirmar que l'animal, de raça pastor alemany, presentava clars signes de desnutrició. Després d'avaluar la situació, van coordinar un operatiu per al seu rescat immediat, garantint que no patís danys addicionals en el procés. La imatge difosa per la policia mostra el gos amb una expressió de molt esgotament i també tristesa, cosa que va generar una forta reacció d'indignació a les xarxes socials.

| ACN

Actuació policial i diligències contra el propietari

Després del rescat, les autoritats van assegurar la custòdia preventiva del gos i el van traslladar a un veterinari per a una revisió completa. Els especialistes van confirmar que l'animal estava desnodrit i en un estat de salut delicat a causa de la falta de cures bàsiques.

En paral·lel, els agents van iniciar el procediment per identificar el propietari i obrir diligències per un presumpte delicte de maltractament animal. Segons la legislació vigent, abandonar o sotmetre un animal a condicions inadequades pot comportar sancions greus, i fins i tot penes de presó en els casos més extrems.

La Policia de Terrassa va subratllar la importància de denunciar qualsevol indici de maltractament animal. I va recordar que els ciutadans poden alertar les autoritats si detecten situacions similars al seu entorn.

Creix la indignació pel maltractament animal

El cas ha generat una onada d'indignació entre els amants dels animals i les associacions protectores. A les xarxes socials, molts usuaris van expressar el seu rebuig a aquest tipus d'actes i van exigir mesures més contundents contra aquells que maltracten les seves mascotes.

Les organitzacions animalistes han aprofitat la situació per recordar la importància de la tinença responsable d'animals. Insisteixen que un gos no és un simple company, sinó un ésser viu que requereix cures, alimentació i atenció veterinària.

Un final esperançador per al pastor alemany

Malgrat la dura experiència viscuda, el gos rescatat es troba ara en un entorn segur i rebent l'atenció necessària per a la seva recuperació. Les autoritats treballen per trobar-li una llar on pugui rebre l'afecte i les cures que mereix.

Aquest rescat és un recordatori de la importància de la vigilància ciutadana i la denúncia del maltractament animal. Gràcies a la intervenció dels veïns i la ràpida actuació policial, aquest pastor alemany té una segona oportunitat per viure amb dignitat i amor.