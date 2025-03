Caos a la C-31 entre dues poblacions: 10 km de cues

per Mireia Puig

El matí de dimecres s'ha convertit en un autèntic calvari per a centenars de conductors que circulaven cap a Barcelona. Unes retencions quilomètriques, que han generat importants molèsties i retards en els desplaçaments quotidians, han afectat seriosament aquesta artèria principal en plena hora punta.

Col·lapse en plena hora punta

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT) mitjançant les seves xarxes socials oficials, les retencions han arribat a assolir fins a deu quilòmetres. El tram afectat es localitza entre Gavà i El Prat de Llobregat, en direcció a la capital catalana, una de les rutes més transitades per aquells que accedeixen des del sud de la comarca del Baix Llobregat.

L'avís oficial del SCT s'ha produït sobre les 8:26 hores, coincidint amb el moment de més trànsit diari, quan centenars de ciutadans es desplacen cap als seus centres de treball i estudi.

| Canva

La situació s'ha prolongat durant bona part del matí, generant un col·lapse significatiu que ha requerit l'activació de mesures extraordinàries per intentar agilitzar la circulació.

Motius darrere de l'embús

Encara que inicialment no es van especificar les causes exactes del col·lapse viari, fonts properes a Trànsit han apuntat a la combinació de diferents factors com a possibles desencadenants. Entre aquests destaquen les condicions meteorològiques, que han complicat la circulació en diversos punts d'accés a la ciutat, i possibles incidències puntuals que han alentit encara més el trànsit vehicular.

| ACN

Les càmeres de vigilància del SCT, instal·lades estratègicament a la zona, han captat imatges on s'observen clarament les llargues files de vehicles aturats o avançant lentament, evidenciant la gravetat del problema. La circulació s'ha vist afectada especialment en els accessos a importants nuclis empresarials i zones industrials, multiplicant així les molèsties per a molts treballadors.

Conseqüències i reacció dels afectats

L'embús ha provocat que nombrosos usuaris hagin arribat tard als seus destins, afectant directament l'activitat quotidiana en empreses, comerços i centres educatius.

A les xarxes socials, els afectats no han dubtat a mostrar el seu malestar, criticant especialment la falta d'alternatives efectives per evitar aquest tipus de situacions.

Diverses veus han reclamat solucions permanents per a aquesta via, habitual focus de problemes circulatoris, especialment en hores punta. Usuaris freqüents de la C-31 sol·liciten mesures concretes com millores en la senyalització, ampliació de carrils o incentius a l'ús de transport públic que puguin reduir considerablement aquests episodis.