Terrible accident a la N-420: Cotxe bolcat i rescat agònic dels bombers

Una carretera, un vehicle accidentat i moments de tensió extrema. Així ha estat el complex escenari al qual s'han enfrontat els equips d'emergències aquest dimarts a la tarda. L'accident, els detalls del qual s'han donat a conèixer recentment, ha generat una important commoció a la zona a causa de l'aparatositat del succés.

Un vehicle bolcat i minuts clau per salvar una vida

Els fets van tenir lloc aquest dimarts, 18 de març, a la carretera N-420, concretament a l'altura del terme municipal d'El Masroig, segons informació facilitada pels serveis d'emergències. Un vehicle particular va patir un espectacular accident que va acabar amb l'automòbil bolcat en plena carretera, atrapant la persona que es trobava al seu interior.

Segons informació oficial difosa pels Bombers, l'alerta es va activar a les 18:28 hores a través del telèfon 112, moment en què cinc dotacions del cos d'emergències es van mobilitzar ràpidament cap al lloc indicat. La primera preocupació, com sempre en aquests casos, era verificar l'estat de la víctima atrapada.

| Max Andrey, ACN, XCatalunya

Operatiu d'emergència i rescat complex

En arribar al lloc de l'accident, els equips de rescat van confirmar que la persona involucrada seguia atrapada a l'interior del vehicle. Immediatament es va activar un dispositiu especial per realitzar el rescat en el menor temps possible, donada la complexitat de la situació.

Les imatges de l'accident, difoses pels propis serveis d'emergència, deixen clara la gravetat del succés. El vehicle, una furgoneta de color vermell, es trobava perillosament bolcada sobre un dels seus laterals, amb danys visibles que evidenciaven la força de l'impacte sofert. Els efectius dels bombers van haver d'emprar tècniques específiques per assegurar l'estabilitat del vehicle i garantir un rescat segur.

Durant diversos minuts, els bombers van treballar de forma coordinada per aconseguir obrir l'estructura del vehicle sense causar danys addicionals a la víctima, maniobrant amb molta cura entre les restes metàl·liques i els vidres trencats. Un procés que, segons testimonis recollits, va generar tensió i preocupació, però que finalment va concloure amb èxit.

Estat de salut de la víctima després del rescat

La persona rescatada va rebre immediatament assistència mèdica per part dels equips sanitaris desplaçats fins a la zona. Encara que per ara no ha transcendit informació específica sobre la gravetat de les ferides, fonts de l'operatiu han assegurat que la ràpida intervenció ha resultat fonamental per minimitzar el risc vital.

| Canva

Posteriorment, la víctima va ser traslladada fins a un centre hospitalari proper on roman sota observació mèdica. Les pròximes hores seran crucials per determinar l'evolució de les seves lesions.