Protecció Civil alerta del risc 4/5 d'allaus en aquestes zones

per Mireia Puig

La muntanya torna a situar-se com a escenari de perill, i aquesta vegada, les autoritats catalanes han encès les alarmes a causa de l'augment significatiu del risc d'allaus, una situació potencialment perillosa per a aquells que freqüenten aquestes àrees naturals. Protecció Civil de Catalunya ha emès un advertiment que no pot prendre's a la lleugera.

Risc extrem en zones específiques

Concretament, l'avís de risc 4 sobre una escala màxima de 5 afecta principalment l'àrea de la vessant nord del Cadí i Moixeró, així com al Prepirineu. Segons ha confirmat l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), les pluges previstes per aquest dimecres podrien desencadenar de forma natural allaus que comprometin seriosament la seguretat dels excursionistes i residents propers.

Aquesta escala implica que el perill és molt elevat, la qual cosa es tradueix en una alta probabilitat de despreniments que poden ser grans, afectant fins i tot zones habitualment considerades segures. El terreny, en condicions ja sensibles per acumulacions prèvies de neu i gel, podria respondre de forma violenta davant precipitacions addicionals.

| Wikipedia

La recomanació: Màxima prudència

Les autoritats fan una crida urgent a aquells que planegin activitats a la muntanya perquè extremin les precaucions i, en la mesura del possible, evitin circular o transitar per àrees susceptibles de ser afectades per aquests fenòmens naturals.

Protecció Civil ha subratllat la importància d'informar-se bé abans d'emprendre qualsevol ruta o expedició i tenir en compte les previsions meteorològiques més recents. El missatge d'alerta, difós a través de les xarxes socials i altres mitjans oficials, recalca la serietat de l'avís i la necessitat d'actuar amb responsabilitat i prevenció.

Antecedents preocupants

No és la primera vegada que es produeixen episodis similars en aquestes zones muntanyoses. Durant hiverns anteriors, especialment intensos en precipitacions i canvis bruscos de temperatura, s'han registrat diversos incidents relacionats amb allaus, alguns d'ells amb conseqüències greus per a excursionistes que no van atendre degudament els advertiments.

Per tant, les autoritats insisteixen que la prevenció és clau, especialment en un context climàtic cada vegada més impredictible i que pot desencadenar situacions crítiques en un obrir i tancar d'ulls.

Conseqüències i precaucions necessàries

L'ocurrència d'allaus no només representa un risc directe per a la vida de les persones que es troben en zones afectades, sinó que també pot ocasionar danys materials importants i interrupcions en les vies de comunicació, complicant eventuals rescats o assistències.

| aluxum, Getty Images Signature: gdagys, XCatalunya

Des de Protecció Civil recalquen que qualsevol persona que decideixi acostar-se a la muntanya ha d'equipar-se adequadament, consultar constantment les actualitzacions sobre les condicions del terreny i, sobretot, actuar amb prudència extrema. El missatge és clar: la natura avisa, i és crucial escoltar-la.

Aquest nou avís reforça la importància de respectar els consells emesos pels organismes especialitzats, i deixa clar que, davant dels elements, la precaució sempre serà la millor defensa.