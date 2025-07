Última hora, un mort després d’una discussió de trànsit: Els Mossos investiguen

La matinada d'aquest dilluns ha deixat una escena que, lluny de passar desapercebuda, ha sacsejat la rutina d'una ciutat catalana i ha tornat a posar el focus en l'escalada de violència derivada dels conflictes quotidians. Un succés que ha despertat l'alarma social i, de nou, ha mobilitzat els cossos policials per esclarir el que ha passat.

Segons la informació publicada per El Caso, l'incident s'ha produït poc després de l'alba. Els primers indicis apunten que tot va començar amb una discussió aparentment banal, relacionada amb una qüestió de trànsit, que va derivar ràpidament en una violenta confrontació entre dues persones. La disputa, lluny de resoldre's amb paraules, va anar escalant fins a desembocar en una agressió amb arma blanca.

L'escenari del succés ha estat el cèntric carrer de l’Amargura de Reus, un punt conegut per la seva relativa tranquil·litat durant la major part del dia, tot i que ocasionalment animat per la presència d'alguns locals d'oci nocturn. Cap a les sis del matí, el carrer s'ha vist abruptament alterat per la presència d'efectius policials, vehicles d'emergència i un cordó de seguretat que ha obligat a tallar el pas a residents i vianants.

| Mossos d'Esquadra, XCatalunya

Investigació en marxa: les claus del cas

El cas ha estat assumit pels Mossos d'Esquadra, que han desplegat un operatiu especial per intentar esclarir tant l'origen com el desenvolupament dels fets. Fins ara, la principal línia d'investigació se centra en la hipòtesi d'una baralla sorgida per una disputa de trànsit, tot i que els agents mantenen obertes altres possibles motivacions que podrien haver desencadenat l'enfrontament.

Testimonis presencials han explicat a El Caso que, després d'un xoc o incident entre dos vehicles, es va produir una forta discussió. El que en un principi semblava una batussa menor, aviat es va convertir en una baralla violenta. La víctima, de nacionalitat pakistanesa i la seva edat no ha transcendit, va rebre diverses ferides d'arma blanca que van resultar fatals. Quan els serveis d'emergència van arribar al lloc, només van poder certificar la seva mort.

La policia catalana manté el cas sota la qualificació de mort violenta i ha procedit a l'aixecament del cadàver sota la supervisió del jutjat de guàrdia de Reus, ciutat on han tingut lloc els fets. A l'escenari del crim, a més del cos de la víctima, hi romania un vehicle al mig de la via, possible desencadenant de la disputa, tot i que no es descarten altres hipòtesis.

| Gencat

Cercant el responsable: el perfil del sospitós

En aquests moments, els Mossos d'Esquadra continuen amb la recerca activa del presumpte autor de l'agressió mortal. Les primeres informacions apunten que el sospitós seria un home d'origen sud-americà, tot i que la policia encara no ha fet cap detenció ni ha confirmat oficialment la identitat del presumpte agressor. S'està analitzant el material de les càmeres de seguretat de la zona i recollint més testimonis per poder avançar en la investigació.

La col·laboració ciutadana està resultant clau en aquestes primeres hores, ja que diversos testimonis han aportat dades rellevants sobre el que ha passat i sobre la possible ruta de fugida del sospitós després del tràgic desenllaç. L'operatiu policial roman desplegat a la zona, mentre la ciutat intenta assimilar el que ha passat en un carrer que, habitualment, no es veu sacsejat per fets d'aquesta gravetat.