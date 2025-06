Caos de bon matí a la B-23: 9 km de retencions

L'inici de la jornada s'ha vist enterbolit per milers de conductors, molts d'ells acostumats a una rutina matinal que, tot i el que s'esperava, avui ha superat qualsevol previsió. Els desplaçaments cap a la capital catalana s'han complicat des de primera hora, en un episodi que ha posat a prova la paciència de qui depèn d'aquesta artèria per arribar puntuals als seus compromisos laborals o personals.

Aturades quilomètriques a l'entrada a Barcelona

El matí del 18 de juny de 2025 quedarà gravat a la memòria de molts conductors habituals de la B-23, la via ràpida que connecta municipis del Baix Llobregat amb Barcelona.

Segons ha informat el Servei Català de Trànsit a través dels seus canals oficials, una retenció de 9 quilòmetres ha col·lapsat la circulació entre Molins de Rei i Sant Just Desvern, en sentit Barcelona. L'alerta s'ha donat poc després de les vuit del matí, just en el moment de màxima afluència.

| ACN

Les imatges de les càmeres de trànsit no deixen lloc a dubtes: una llarga filera de vehicles, camions i furgonetes avançant a pas de tortuga, mentre el rellotge marcava les 08:03, documentant així la magnitud de la congestió. El vídeo difós per Trànsit mostra una situació que, lluny de resoldre's en pocs minuts, ha anat complicant l'accés a la ciutat comtal per als usuaris d'aquesta via.

Un punt crític per al trànsit metropolità

No és la primera vegada que la B-23 protagonitza un episodi d'aquestes característiques. Aquesta autovia és una de les principals entrades a Barcelona i, en dies laborables, suporta una pressió de vehicles que multiplica les possibilitats de congestió en cas de qualsevol incidència, ja sigui un accident menor, treballs de manteniment o, com ha succeït avui, un volum de trànsit superior a l'habitual.

La ubicació de la retenció, entre Molins de Rei i Sant Just Desvern, afecta una de les zones més sensibles de la xarxa viària metropolitana.

Des d'aquí conflueixen vehicles procedents d'altres punts del Baix Llobregat, del Vallès i, en menor mesura, de l'AP-2, canalitzant tot aquest flux cap al nus de L'Hospitalet i la mateixa entrada a Barcelona per l'Avinguda Diagonal. Cada petit incident en aquest tram té un efecte multiplicador a tota la xarxa, generant cues que poden superar fàcilment la desena de quilòmetres.

Les causes i les conseqüències del col·lapse

Tot i que el Servei Català de Trànsit no ha assenyalat un incident concret com a origen de la retenció, les dades mostren que l'acumulació de vehicles va ser el factor determinant. Aquestes situacions solen coincidir amb el repunt del trànsit als dies previs a l'estiu, quan els horaris escolars es flexibilitzen i moltes empreses mantenen encara la jornada completa.

| ACN

Els especialistes en mobilitat recorden que juny és tradicionalment un mes d'alt risc per a les retencions, especialment a les principals entrades a la capital catalana.

La conseqüència immediata d'aquest col·lapse és evident: milers de persones han vist alterada la seva jornada, arribant tard a la feina, perdent cites o enfrontant-se a l'estrès afegit d'una aturada inesperada. Més enllà del perjudici personal, aquestes situacions posen en dubte la capacitat de la xarxa viària per absorbir el trànsit actual i obren el debat sobre la necessitat de potenciar el transport públic i buscar solucions estructurals al problema de la mobilitat metropolitana.