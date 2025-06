Espectacular incendi en una indústria: Intervenen 7 dotacions de bombers

per Joan Grimal

La nit de dimarts es va veure interrompuda per un impressionant incendi en una zona industrial de Barberà del Vallès (Barcelona), que va generar una densa columna de fum visible des de diversos quilòmetres a la rodona. L'avís es va rebre a les 21:19 hores a través del telèfon d'emergències 112.

En total, fins a set dotacions de bombers es van desplaçar ràpidament al lloc dels fets, concretament a la confluència entre el carrer dels Gorgs i el carrer Lledó, al polígon industrial del municipi. Les imatges captades per veïns i treballadors de la zona no van trigar a circular per les xarxes socials.

El foc es va originar a l'exterior de la nau

Segons la informació oficial proporcionada pels Bombers a través del seu compte a les xarxes socials, l'incendi no va afectar l'interior de la nau industrial, sinó que es va declarar a l'exterior, on s'hi trobava acumulat un important volum de material divers.

| @bomberscat, XCatalunya

El material afectat, segons fonts presencials, era una barreja de palets, restes industrials i residus d'embalatge, cosa que va alimentar ràpidament les flames i va provocar una gran quantitat de fum. Per sort, el fet que l'incendi es mantingués fora del recinte principal va permetre una intervenció més segura per part dels serveis d'emergència.

Sense víctimes ni ferits

Malgrat el desplegament aparatós i la por inicial dels veïns i treballadors de naus properes, no s'han registrat ferits ni danys personals. Els bombers van aconseguir mantenir el foc controlat en tot moment, evitant la seva propagació a l'interior de la nau industrial ni a les instal·lacions properes.

| @bomberscat, XCatalunya

Les autoritats han agraït la ràpida actuació del personal d'emergències i també la col·laboració ciutadana, ja que alguns treballadors van alertar immediatament el 112 després de detectar el fum, cosa que va permetre activar el protocol sense demora.

Una nit de tensió controlada

L'incendi va generar certa alarma entre els veïns de Barberà del Vallès, especialment als barris més propers al polígon, que van poder veure com el cel s'il·luminava amb reflexos ataronjats. Alguns fins i tot van arribar a pensar que es tractava d'un incendi forestal, donada la magnitud de les flames.

La policia local i els Mossos d'Esquadra van acordonar la zona i van facilitar l'accés als vehicles d'emergència, desviant el trànsit per garantir la seguretat tant dels professionals com dels curiosos que s'acostaven al lloc. Diversos ciutadans van gravar vídeos que posteriorment es van viralitzar a les xarxes socials.

La gran revelació de la nit

El que més ha cridat l'atenció entre els veïns i usuaris a les xarxes socials ha estat que, tot i l'impacte visual de l'incendi, la situació va estar sota control en tot moment. I aquí arriba la dada més reveladora: l'empresa afectada comptava amb un sistema de vigilància i prevenció activa contra incendis que va permetre detectar el foc al cap de pocs minuts d'iniciar-se, cosa que, sumada a la ràpida alerta ciutadana, va ser clau per evitar una tragèdia més gran.

Gràcies a aquest sistema preventiu i a l'eficaç intervenció dels bombers, l'incendi va quedar confinat a la zona exterior, i no va afectar ni persones ni l'estructura principal. Una nit tensa que podia haver acabat en desastre, però que es va saldar només amb danys materials i un gran ensurt.