Tragèdia a l'AP-7, atropellament mortal: Mor un home després de baixar del seu vehicle

Una situació aparentment inexplicable ha col·lapsat durant hores una de les principals vies de comunicació del país. Una jornada marcada per la confusió i la congestió del trànsit ha acabat en tragèdia, deixant rere seu una nova víctima mortal a la xarxa de carreteres catalanes.

El succés: un atropellament mortal en plena autopista

Els fets han tingut lloc aquest dimarts a les 11:39 del matí, al punt quilomètric 285 de l'AP-7, a l'altura del terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant (Baix Camp). Segons ha confirmat el Servei Català de Trànsit (SCT), un home ha perdut la vida en ser atropellat per una furgoneta mentre caminava per la via, en circumstàncies que els Mossos d'Esquadra estan investigant amb la màxima atenció.

L'accident s'ha produït després que la víctima, que circulava amb el seu vehicle en direcció sud, s'aturés sense una raó aparent i baixés del cotxe. Les primeres informacions descarten una avaria mecànica o un altre motiu evident. De fet, segons apuntava El Caso, l'home ha creuat part de la calçada fins a arribar al carril contrari, on ha estat envestit per un vehicle que no ha pogut evitar l'impacte.

| ACN

Ampli dispositiu d'emergències activat

Després de rebre l'avís a través del 112, que va alertar del sinistre tot just vint minuts abans del migdia, es van desplaçar fins al lloc diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i un equip de suport psicològic. Malauradament, els sanitaris no han pogut fer res per salvar-li la vida i han confirmat la seva mort al lloc del succés.

La víctima, la identitat de la qual encara no ha estat difosa públicament, és una de les 64 persones que han mort en el que portem d'any a les carreteres catalanes, segons dades provisionals del SCT.

Greus afectacions al trànsit: 5 quilòmetres de retencions

L'accident ha tingut un impacte immediat sobre la circulació. Inicialment, les autoritats s'han vist obligades a tallar completament l'autopista en sentit sud, fet que ha provocat importants retencions. Poc després, s'ha reobert un únic carril, però les cues ja arribaven als cinc quilòmetres en direcció a l'Ametlla de Mar, segons informacions compartides per Trànsit a les seves xarxes socials oficials.

Aquest col·lapse ha afegit tensió a una via ja de per si coneguda per la seva elevada densitat de trànsit i per ser escenari recurrent d'accidents. De fet, el RACC ha presentat just avui un informe que alerta de l'alta sinistralitat a les carreteres de la demarcació de Tarragona. L'AP-7, en concret, és la via on es produeix el major nombre de sinistres greus amb camions implicats: aquests vehicles representen només un 25 % del trànsit, però són presents en el 49 % dels accidents greus.

Les circumstàncies que han portat aquest home a aturar el seu vehicle al mig de l'autopista continuen sent un misteri. Segons fonts consultades, no hi ha indicis que es tractés d'un intent de suïcidi, però tampoc s'ha confirmat cap causa mecànica o d'emergència que justifiqués la seva acció. Totes les hipòtesis romanen obertes.